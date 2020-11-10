https://ria.ru/20201110/vertolet-1583844017.html

В Баку заявили, что сбитый Ми-24 летел вне зоны радарного обнаружения ПВО

В Баку заявили, что сбитый Ми-24 летел вне зоны радарного обнаружения ПВО

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в письме российскому коллеге Сергею Шойгу заявил, что сбитый российский вертолет Ми-24 совершал полет в темное время... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T00:30

2020-11-10T00:30

2020-11-10T01:30

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

ми-24

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583822459_0:0:800:450_1400x0_80_0_0_22d6525088b23ca7c04261c0c93a44e7.jpg

БАКУ, 10 ноя – РИА Новости. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в письме российскому коллеге Сергею Шойгу заявил, что сбитый российский вертолет Ми-24 совершал полет в темное время суток, на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения ПВО, об этом сообщило азербайджанское военное ведомство.Ранее Минобороны России сообщило, что Ми-24 ВКС был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один получил травмы средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации. Москва позитивно оценила такой шаг Баку и выразила надежду на то, что виновные понесут наказание.Гасанов написал Шойгу письмо с соболезнованиями, в котором выразил сожаление в связи с инцидентом. При этом азербайджанский министр заявил, что Ми-24 "совершил полет в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, где вертолеты ВВС Российской Федерации прежде не были замечены, в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО, в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения".Глава минобороны Азербайджана принес извинения за случившееся, заверив, что он "носит характер случайности и не был направлен против российской стороны". "От имени личного состава азербайджанской армии и от себя лично хочу выразить искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших членов экипажа и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Вместе с Вами скорбим по поводу произошедшей трагедии", - говорится в письме.Инцидент с Ми-24 произошел на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.Ситуация осложняется тем, что Анкара активно поддерживает Баку. При этом Турция — член НАТО, а Армения входит в ОДКБ.

https://ria.ru/20201109/azerbaydzhan-1583842502.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583843062.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, ми-24, азербайджан, армения, в мире