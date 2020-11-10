В Баку заявили, что сбитый Ми-24 летел вне зоны радарного обнаружения ПВО
00:30 10.11.2020 (обновлено: 01:30 10.11.2020)
© Фото : МЧС АрменииНа месте падения вертолета Ми-24 у населенного пункта Ерасх в Армении
© Фото : МЧС Армении
БАКУ, 10 ноя – РИА Новости. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в письме российскому коллеге Сергею Шойгу заявил, что сбитый российский вертолет Ми-24 совершал полет в темное время суток, на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения ПВО, об этом сообщило азербайджанское военное ведомство.
Ранее Минобороны России сообщило, что Ми-24 ВКС был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один получил травмы средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации. Москва позитивно оценила такой шаг Баку и выразила надежду на то, что виновные понесут наказание.
Гасанов написал Шойгу письмо с соболезнованиями, в котором выразил сожаление в связи с инцидентом. При этом азербайджанский министр заявил, что Ми-24 "совершил полет в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, где вертолеты ВВС Российской Федерации прежде не были замечены, в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО, в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения".
Глава минобороны Азербайджана принес извинения за случившееся, заверив, что он "носит характер случайности и не был направлен против российской стороны".
"От имени личного состава азербайджанской армии и от себя лично хочу выразить искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших членов экипажа и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Вместе с Вами скорбим по поводу произошедшей трагедии", - говорится в письме.
Инцидент с Ми-24 произошел на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.
Ситуация осложняется тем, что Анкара активно поддерживает Баку. При этом Турция — член НАТО, а Армения входит в ОДКБ.