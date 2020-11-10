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Василий Конов расскажет, как освещать неспортивные скандалы в спорте
Василий Конов расскажет, как освещать неспортивные скандалы в спорте
Международное новостное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 13 ноября, в 13.00 мск... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T16:03
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россия
василий конов
sputnik
россия сегодня
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 13 ноября, в 13.00 мск состоится вебинар для спортивных журналистов на тему "Как правильно освещать неспортивные скандалы в спорте", который проведёт Василий Конов, известный российский журналист, телеведущий и спортивный комментатор, а также исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня".На мастер-классе Василий Конов научит главным правилам грамотного освещения неспортивных скандалов в спорте – о частной жизни у публичных людей, о нормах этичного поведения и о многом другом. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
https://ria.ru/20201103/podkast-1582877124.html
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россия, василий конов, sputnik, россия сегодня

Василий Конов расскажет, как освещать неспортивные скандалы в спорте

16:03 10.11.2020
 
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВасилий Конов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Василий Конов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 13 ноября, в 13.00 мск состоится вебинар для спортивных журналистов на тему "Как правильно освещать неспортивные скандалы в спорте", который проведёт Василий Конов, известный российский журналист, телеведущий и спортивный комментатор, а также исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня".
На мастер-классе Василий Конов научит главным правилам грамотного освещения неспортивных скандалов в спорте – о частной жизни у публичных людей, о нормах этичного поведения и о многом другом. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.
Руководитель Центра инновационной журналистики МИА Россия сегодня Иван Громов - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 17:36
На SputnikPro расскажут как сделать и раскрутить подкаст на "удаленке"
SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 21:29
В сериале HBO упомянули фейк о "сговоре" Sputnik с Трампом
 
РоссияВасилий КоновSputnikРоссия сегодня
 
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