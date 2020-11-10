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https://ria.ru/20201110/van-gogh-1583718182.html
Музеи Нидерландов представили онлайн-архив работ Ван Гога
Музеи Нидерландов представили онлайн-архив работ Ван Гога
Музей Ван Гога в Амстердаме, Музей Креллер-Мюллер в Оттерло и Нидерландский институт истории искусств при содействии Лаборатории культурного наследия... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T04:56
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культура
новости культуры
музеи
винсент ван гог
нидерланды
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Музей Ван Гога в Амстердаме, Музей Креллер-Мюллер в Оттерло и Нидерландский институт истории искусств при содействии Лаборатории культурного наследия Нидерландов запустили в Сети масштабный проект, посвященный творчеству Винсента Ван Гога.На данный момент на сайте Van Gogh Worldwide представлены все работы художника, которые хранятся на территории Нидерландов: более 1000 картин и рисунков, что составляет примерно половину всего его наследия. В течение следующего года ресурс будет пополняться произведениями Ван Гога, которые находятся за пределами страны.Пользователи могут прочитать описание работ (технические аспекты и культурологический комментарий, включающий в некоторых случаях отрывки из писем). Информацию предоставляют владельцы картин.В Музее живописи Елены Креллер-Мюллер, крупного коллекционера, которая активно занималась покупкой произведений художника, находится в общей сложности около 400 картин и 200 рисунков Ван Гога. Это второе по объему собрание работ живописца после его музея в Амстердаме.
https://ria.ru/20201106/van-gogh-1583183235.html
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новости культуры, музеи, винсент ван гог, нидерланды

Музеи Нидерландов представили онлайн-архив работ Ван Гога

04:56 10.11.2020 (обновлено: 05:11 10.11.2020)
 
© Фото : Музей Ван Гога, АмстердамВинсент Ван Гог. Цветущий миндаль
Винсент Ван Гог. Цветущий миндаль - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : Музей Ван Гога, Амстердам
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Музей Ван Гога в Амстердаме, Музей Креллер-Мюллер в Оттерло и Нидерландский институт истории искусств при содействии Лаборатории культурного наследия Нидерландов запустили в Сети масштабный проект, посвященный творчеству Винсента Ван Гога.
На данный момент на сайте Van Gogh Worldwide представлены все работы художника, которые хранятся на территории Нидерландов: более 1000 картин и рисунков, что составляет примерно половину всего его наследия. В течение следующего года ресурс будет пополняться произведениями Ван Гога, которые находятся за пределами страны.
Пользователи могут прочитать описание работ (технические аспекты и культурологический комментарий, включающий в некоторых случаях отрывки из писем). Информацию предоставляют владельцы картин.
В Музее живописи Елены Креллер-Мюллер, крупного коллекционера, которая активно занималась покупкой произведений художника, находится в общей сложности около 400 картин и 200 рисунков Ван Гога. Это второе по объему собрание работ живописца после его музея в Амстердаме.
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