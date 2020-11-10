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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Рубль снижается к доллару и евро
Рубль снижается к доллару и евро
Рубль в начале торгов вторника снижается к доллару и евро, корректируясь после ощутимого роста понедельника. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T10:14
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ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
московская биржа
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Рубль в начале торгов вторника снижается к доллару и евро, корректируясь после ощутимого роста понедельника.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышался на 24 копейки - до 76,52 рубля, курс евро - на 31 копейку, до 90,51 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.Стоимость нефти растет на 0,1% - до 42,46 доллара за баррель марки Brent.По итогам прошлых валютных торгов курс доллара расчетами "завтра" упал на 1,13 рубля - до 76,28 рубля, евро - на 1,81 рубля, до 90,20 рубля.
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цены на нефть, московская биржа, brent, экономика

Рубль снижается к доллару и евро

10:14 10.11.2020 (обновлено: 10:24 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Рубль в начале торгов вторника снижается к доллару и евро, корректируясь после ощутимого роста понедельника.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышался на 24 копейки - до 76,52 рубля, курс евро - на 31 копейку, до 90,51 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Стоимость нефти растет на 0,1% - до 42,46 доллара за баррель марки Brent.
По итогам прошлых валютных торгов курс доллара расчетами "завтра" упал на 1,13 рубля - до 76,28 рубля, евро - на 1,81 рубля, до 90,20 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМосковская биржаBrentЭкономика
 
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