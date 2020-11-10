https://ria.ru/20201110/valyuta-1583873693.html

Рубль снижается к доллару и евро

Рубль снижается к доллару и евро

Рубль в начале торгов вторника снижается к доллару и евро, корректируясь после ощутимого роста понедельника. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T10:14

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ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Рубль в начале торгов вторника снижается к доллару и евро, корректируясь после ощутимого роста понедельника.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышался на 24 копейки - до 76,52 рубля, курс евро - на 31 копейку, до 90,51 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.Стоимость нефти растет на 0,1% - до 42,46 доллара за баррель марки Brent.По итогам прошлых валютных торгов курс доллара расчетами "завтра" упал на 1,13 рубля - до 76,28 рубля, евро - на 1,81 рубля, до 90,20 рубля.

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/neft-1583769121.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, московская биржа, brent, экономика