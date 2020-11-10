https://ria.ru/20201110/vaktsina-1584018373.html

Алтайские медики, привитые вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом

Алтайские медики, привитые вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом

Три алтайских медика, которым поставили вакцину "Спутник V", заболели коронавирусом, это, вероятно, случилось потому, что их иммунитет к моменту встречи с... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T22:42

2020-11-10T22:42

2020-11-10T22:42

распространение нового коронавируса

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БАРНАУЛ, 10 ноя - РИА Новости. Три алтайских медика, которым поставили вакцину "Спутник V", заболели коронавирусом, это, вероятно, случилось потому, что их иммунитет к моменту встречи с вирусом не успел сформироваться, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на алтайский минздрав."В Алтайском крае три медика из 42, которые первыми поставили прививки от коронавирусной инфекции, заразились коронавирусом… Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. Только это могло стать причиной заражения медиков", - говорится в сообщении. Там уточняется, что медиков привили вакциной "Спутник V".В минздраве объяснили, что вакцина двухкомпонентная: через три недели после первой инъекции человек получает вторую. Вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции человек считается только через три недели после второй прививки, поскольку все это время идет процесс формирования иммунитета.В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 234 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся составляет 21 499 человек, выздоровели 18 090 человек. За весь период умерло 900 пациентов, за сутки - 16.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583098783.html

алтайский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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