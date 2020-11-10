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https://ria.ru/20201110/vaktsina-1584018373.html
Алтайские медики, привитые вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом
Алтайские медики, привитые вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом
Три алтайских медика, которым поставили вакцину "Спутник V", заболели коронавирусом, это, вероятно, случилось потому, что их иммунитет к моменту встречи с... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T22:42
2020-11-10T22:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
алтайский край
общество
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БАРНАУЛ, 10 ноя - РИА Новости. Три алтайских медика, которым поставили вакцину "Спутник V", заболели коронавирусом, это, вероятно, случилось потому, что их иммунитет к моменту встречи с вирусом не успел сформироваться, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на алтайский минздрав."В Алтайском крае три медика из 42, которые первыми поставили прививки от коронавирусной инфекции, заразились коронавирусом… Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. Только это могло стать причиной заражения медиков", - говорится в сообщении. Там уточняется, что медиков привили вакциной "Спутник V".В минздраве объяснили, что вакцина двухкомпонентная: через три недели после первой инъекции человек получает вторую. Вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции человек считается только через три недели после второй прививки, поскольку все это время идет процесс формирования иммунитета.В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 234 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся составляет 21 499 человек, выздоровели 18 090 человек. За весь период умерло 900 пациентов, за сутки - 16.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583098783.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, алтайский край, общество

Алтайские медики, привитые вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом

22:42 10.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса
Медсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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БАРНАУЛ, 10 ноя - РИА Новости. Три алтайских медика, которым поставили вакцину "Спутник V", заболели коронавирусом, это, вероятно, случилось потому, что их иммунитет к моменту встречи с вирусом не успел сформироваться, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на алтайский минздрав.
Алтайском крае три медика из 42, которые первыми поставили прививки от коронавирусной инфекции, заразились коронавирусом… Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. Только это могло стать причиной заражения медиков", - говорится в сообщении. Там уточняется, что медиков привили вакциной "Спутник V".
Медицинский работник в ковид-госпитале в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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В минздраве объяснили, что вакцина двухкомпонентная: через три недели после первой инъекции человек получает вторую. Вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции человек считается только через три недели после второй прививки, поскольку все это время идет процесс формирования иммунитета.
В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 234 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся составляет 21 499 человек, выздоровели 18 090 человек. За весь период умерло 900 пациентов, за сутки - 16.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлтайский крайОбщество
 
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