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https://ria.ru/20201110/vaktsina-1583980969.html
ВОЗ прокомментировала приостановку испытаний китайской вакцины в Бразилии
ВОЗ прокомментировала приостановку испытаний китайской вакцины в Бразилии
Приостановка клинических испытаний в Бразилии препарата от коронавируса Coronavac китайской фармакологической компании Sinovac является рутинной процедурой для... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T17:46
2020-11-10T17:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
мид кнр
сан-паулу (город)
бразилия
в мире
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ЖЕНЕВА, 10 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Приостановка клинических испытаний в Бразилии препарата от коронавируса Coronavac китайской фармакологической компании Sinovac является рутинной процедурой для оценки безопасности лекарства, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Чаиб."Обычно клинические испытания сфокусированы на безопасности. И когда с пациентом происходит что-то, что может быть связано с вакциной, а может быть и нет, проводится рутинная практика по расследованию ситуации. Любое временное прекращение клинических испытаний вакцин не является необычным, когда идет такая оценка", - сказала она на брифинге.По ее словам, разработчики вакцин всегда уделяют повышенное внимание безопасности лекарства, и поэтому приостановка испытаний является обычной практикой.Во вторник бразильское агентство по надзору за здоровьем Anvisa временно остановило испытания вакцины Coronavac китайской лаборатории Sinovac в связи "серьезным инцидентом". В МИД Китая заявили о том, что инцидент с участником испытаний Coronavac в Бразилии не имеет отношения к самому препарату.Ранее сообщалось, что один из ведущих биомедицинских исследовательских центров Бразилии, Институт Бутантан в Сан-Паулу, заключил соглашение с пекинской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech о производстве вакцины против коронавируса. Соглашение предусматривало, что, если вакцина будет одобрена, китайская лаборатория передаст технологии, необходимые для того, чтобы бразильский институт мог начать производить ее в промышленных масштабах на территории Бразилии к июню 2021 года.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201110/vaktsina-1583922169.html
https://ria.ru/20201110/vaktsina-1583921430.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, мид кнр, сан-паулу (город), бразилия, в мире

ВОЗ прокомментировала приостановку испытаний китайской вакцины в Бразилии

17:46 10.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 10 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Приостановка клинических испытаний в Бразилии препарата от коронавируса Coronavac китайской фармакологической компании Sinovac является рутинной процедурой для оценки безопасности лекарства, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Чаиб.
"Обычно клинические испытания сфокусированы на безопасности. И когда с пациентом происходит что-то, что может быть связано с вакциной, а может быть и нет, проводится рутинная практика по расследованию ситуации. Любое временное прекращение клинических испытаний вакцин не является необычным, когда идет такая оценка", - сказала она на брифинге.
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По ее словам, разработчики вакцин всегда уделяют повышенное внимание безопасности лекарства, и поэтому приостановка испытаний является обычной практикой.
Во вторник бразильское агентство по надзору за здоровьем Anvisa временно остановило испытания вакцины Coronavac китайской лаборатории Sinovac в связи "серьезным инцидентом". В МИД Китая заявили о том, что инцидент с участником испытаний Coronavac в Бразилии не имеет отношения к самому препарату.
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Ранее сообщалось, что один из ведущих биомедицинских исследовательских центров Бразилии, Институт Бутантан в Сан-Паулу, заключил соглашение с пекинской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech о производстве вакцины против коронавируса. Соглашение предусматривало, что, если вакцина будет одобрена, китайская лаборатория передаст технологии, необходимые для того, чтобы бразильский институт мог начать производить ее в промышленных масштабах на территории Бразилии к июню 2021 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМИД КНРСан-Паулу (город)БразилияВ мире
 
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