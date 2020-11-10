ВОЗ прокомментировала приостановку испытаний китайской вакцины в Бразилии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
ЖЕНЕВА, 10 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Приостановка клинических испытаний в Бразилии препарата от коронавируса Coronavac китайской фармакологической компании Sinovac является рутинной процедурой для оценки безопасности лекарства, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Чаиб.
"Обычно клинические испытания сфокусированы на безопасности. И когда с пациентом происходит что-то, что может быть связано с вакциной, а может быть и нет, проводится рутинная практика по расследованию ситуации. Любое временное прекращение клинических испытаний вакцин не является необычным, когда идет такая оценка", - сказала она на брифинге.
По ее словам, разработчики вакцин всегда уделяют повышенное внимание безопасности лекарства, и поэтому приостановка испытаний является обычной практикой.
Во вторник бразильское агентство по надзору за здоровьем Anvisa временно остановило испытания вакцины Coronavac китайской лаборатории Sinovac в связи "серьезным инцидентом". В МИД Китая заявили о том, что инцидент с участником испытаний Coronavac в Бразилии не имеет отношения к самому препарату.
Ранее сообщалось, что один из ведущих биомедицинских исследовательских центров Бразилии, Институт Бутантан в Сан-Паулу, заключил соглашение с пекинской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech о производстве вакцины против коронавируса. Соглашение предусматривало, что, если вакцина будет одобрена, китайская лаборатория передаст технологии, необходимые для того, чтобы бразильский институт мог начать производить ее в промышленных масштабах на территории Бразилии к июню 2021 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.