https://ria.ru/20201110/vaktsina-1583922169.html
Путин заявил о готовности к сотрудничеству по вакцинам от COVID-19
Путин заявил о готовности к сотрудничеству по вакцинам от COVID-19
Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от коронавируса, предлагает не политизировать процесс, согласна работать со всеми странами мира, заявил президент РФ... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:52
2020-11-10T13:52
2020-11-10T13:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
в мире
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от коронавируса, предлагает не политизировать процесс, согласна работать со всеми странами мира, заявил президент РФ Владимир Путин."Готовы к сотрудничеству и… предлагаем не политизировать все эти процессы, исходить из того, что людям на всей планете сегодня… такие препараты нужны. Мы готовы работать со всеми странами мира. И, конечно, с нашими партнерами, в рамках ШОС", - сказал он на саммите.По его словам, вопрос лишь в том, чтобы развернуть массовое производство вакцины. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201110/vaktsina-1583919540.html
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, в мире