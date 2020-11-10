https://ria.ru/20201110/vaktsina-1583922169.html

Путин заявил о готовности к сотрудничеству по вакцинам от COVID-19

Путин заявил о готовности к сотрудничеству по вакцинам от COVID-19

Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от коронавируса, предлагает не политизировать процесс, согласна работать со всеми странами мира, заявил президент РФ... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:52

2020-11-10T13:52

2020-11-10T13:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

в мире

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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от коронавируса, предлагает не политизировать процесс, согласна работать со всеми странами мира, заявил президент РФ Владимир Путин."Готовы к сотрудничеству и… предлагаем не политизировать все эти процессы, исходить из того, что людям на всей планете сегодня… такие препараты нужны. Мы готовы работать со всеми странами мира. И, конечно, с нашими партнерами, в рамках ШОС", - сказал он на саммите.По его словам, вопрос лишь в том, чтобы развернуть массовое производство вакцины. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201110/vaktsina-1583919540.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, в мире