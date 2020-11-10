https://ria.ru/20201110/vaktsina-1583919540.html

Путин заявил об эффективности российских вакцин от COVID-19

Путин заявил об эффективности российских вакцин от COVID-19

Обе зарегистрированные в России вакцины от коронавируса эффективны и безопасны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:39

2020-11-10T13:39

2020-11-10T13:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

общество

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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Обе зарегистрированные в России вакцины от коронавируса эффективны и безопасны, заявил президент России Владимир Путин."Потому что люди, которые вакцинировались и сталкиваются с носителями вируса, не заболевают, или есть симптомы в самом легком виде", - добавил президент.Путин напомнил, что скоро ожидается регистрация третьей вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество