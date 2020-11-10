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Путин заявил об эффективности российских вакцин от COVID-19
Путин заявил об эффективности российских вакцин от COVID-19
Обе зарегистрированные в России вакцины от коронавируса эффективны и безопасны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:39
2020-11-10T13:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
общество
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Обе зарегистрированные в России вакцины от коронавируса эффективны и безопасны, заявил президент России Владимир Путин."Потому что люди, которые вакцинировались и сталкиваются с носителями вируса, не заболевают, или есть симптомы в самом легком виде", - добавил президент.Путин напомнил, что скоро ожидается регистрация третьей вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин заявил об эффективности российских вакцин от COVID-19

13:39 10.11.2020 (обновлено: 13:48 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинская сестра держит в руках вакцину "Гам-Ковид-Вак" в процедурном кабинете поликлиники Москвы
Медицинская сестра держит в руках вакцину Гам-Ковид-Вак в процедурном кабинете поликлиники Москвы - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Обе зарегистрированные в России вакцины от коронавируса эффективны и безопасны, заявил президент России Владимир Путин.

"В России есть уже 2 зарегистрированные вакцины. И причем исследования показали, уже показали и подтвердили, что, во-первых, эти вакцины безопасны, нет никаких серьезных последствий после их применения и, во-вторых, они все эффективны", - сказал Путин на саммите ШОС.

"Потому что люди, которые вакцинировались и сталкиваются с носителями вируса, не заболевают, или есть симптомы в самом легком виде", - добавил президент.
Путин напомнил, что скоро ожидается регистрация третьей вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
 
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