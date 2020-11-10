Путин заявил об эффективности российских вакцин от COVID-19
13:39 10.11.2020 (обновлено: 13:48 10.11.2020)
© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинская сестра держит в руках вакцину "Гам-Ковид-Вак" в процедурном кабинете поликлиники Москвы
СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Обе зарегистрированные в России вакцины от коронавируса эффективны и безопасны, заявил президент России Владимир Путин.
"В России есть уже 2 зарегистрированные вакцины. И причем исследования показали, уже показали и подтвердили, что, во-первых, эти вакцины безопасны, нет никаких серьезных последствий после их применения и, во-вторых, они все эффективны", - сказал Путин на саммите ШОС.
"Потому что люди, которые вакцинировались и сталкиваются с носителями вируса, не заболевают, или есть симптомы в самом легком виде", - добавил президент.
Путин напомнил, что скоро ожидается регистрация третьей вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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