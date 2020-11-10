https://ria.ru/20201110/vaktsina-1583856086.html

Испытания китайской вакцины в Бразилии приостановили после инцидента

Испытания китайской вакцины в Бразилии приостановили после инцидента

Бразильское агентство по надзору за здоровьем Anvisa временно остановило испытания вакцины Coronavac от коронавируса, разработанной китайской лабораторией... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T04:47

2020-11-10T04:47

2020-11-10T07:49

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

китай

бразилия

в мире

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МЕХИКО, 10 ноя - РИА Новости. Бразильское агентство по надзору за здоровьем Anvisa временно остановило испытания вакцины Coronavac от коронавируса, разработанной китайской лабораторией Sinovac, в связи с "серьезным инцидентом", передает издание Globo.Речь, как заявили в агентстве, идет о "серьезном неблагоприятном эффекте".Информацию о побочном действии вакцины у одного из участников испытаний Anvisa получила 29 октября, подробности происшествия не приводятся."Серьезными инцидентами" считают смерть или угрозу смерти пациента, инвалидность, госпитализацию, передачу инфекции через медицинское устройство или клинически значимое событие. Препарат Coronavac находится на третьей фазе клинических испытаний, в которых участвуют тысячи человек. Добровольцы, которым уже сделали инъекции, продолжают находиться под наблюдением исследователей.Ранее останавливались клинические испытания вакцин от COVID-19, разработанных британской лабораторией AstraZeneca и американской Johnson&Johnson.В России к настоящему времени зарегистрированы две вакцины для профилактики COVID-19. Первая из них — "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал ее в середине августа.Вторая вакцина — "ЭпиВакКорона", созданная центром "Вектор", получила регистрацию в октябре. Сейчас оба препарата проходят пострегистрационные испытания.Третью вакцину разрабатывает Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, сейчас она находится на стадии клинических испытаний.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201110/vaktsina-1583855239.html

китай

бразилия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, китай, бразилия, в мире