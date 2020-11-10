https://ria.ru/20201110/vaktsina-1583855239.html

С транспортировкой вакцины Pfizer возникли трудности

С транспортировкой вакцины Pfizer возникли трудности

Вакцина от коронавируса, об успешных испытаниях которой заявили Pfizer и BioNTech, должна храниться при температуре минус 70 градусов, что потенциально... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T04:15

2020-11-10T04:15

2020-11-10T04:28

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_253defc14932b8e6651dcf3fdb5987a1.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вакцина от коронавируса, об успешных испытаниях которой заявили Pfizer и BioNTech, должна храниться при температуре минус 70 градусов, что потенциально затруднит ее поставки, сообщило британское агентство Пресс Ассошиэйшн со ссылкой на эксперта.Профессор Кембриджского университета Гордон Дуган заявил, что множество вакцин необходимо хранить при температуре "около плюс четыре градуса или ниже", однако не при температуре минус 70 градусов, как того требует вакцина от Pfizer и BioNTech.Немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer в понедельник сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса — она показала более чем 90%-ю эффективность в предотвращении заражения COVID-19. Заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать уже в ноябре.Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал новости о результатах испытаний вакцины обнадеживающими.В России к настоящему времени зарегистрированы две вакцины для профилактики COVID-19. Первая из них — "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал ее в середине августа.Вторая вакцина — "ЭпиВакКорона", созданная центром "Вектор", получила регистрацию в октябре. Сейчас оба препарата проходят пострегистрационные испытания.Третью вакцину разрабатывает Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, сейчас она находится на стадии клинических испытаний.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, великобритания, общество