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Сотрудников на удаленке, не выходящих на связь два дня, будут увольнять
Сотрудников на удаленке, не выходящих на связь два дня, будут увольнять
Работодатель сможет уволить дистанционного сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь, следует из поправки к... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T14:11
2020-11-10T15:04
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Работодатель сможет уволить дистанционного сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь, следует из поправки к законопроекту об "удаленке".Авторами поправки выступили депутаты и сенаторы от "Единой России". Текст поправки есть в распоряжении РИА Новости."Трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса работодателя", - говорится в поправке.В качестве исключения оговаривается случай, если более длительный срок для взаимодействия с работодателем не предусмотрен отдельным порядком."Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения работником местности выполнения трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору на прежних условиях", - говорится в документе.В случае если ознакомление дистанционного работника с приказом об увольнении осуществляется в форме электронного документа, то работодатель также будет обязан в течение трех рабочих дней направить по почте заказным письмом с уведомлением оформленную надлежащим образом копию приказа на бумажном носителе.Проект о регулировании удаленной работы внесли в Госдуму председатель ГД Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.Инициатива предлагает ввести три ключевых понятия. Первое - дистанционная (удаленная) работа, второе - временная дистанционная (удаленная) работа: такой режим работы предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя, третье - комбинированная дистанционная (удаленная) работа: стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200924/udalenka-1577687192.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, совет федерации рф, госдума рф, общество

Сотрудников на удаленке, не выходящих на связь два дня, будут увольнять

14:11 10.11.2020 (обновлено: 15:04 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУдаленная работа
Удаленная работа - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Работодатель сможет уволить дистанционного сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь, следует из поправки к законопроекту об "удаленке".
Авторами поправки выступили депутаты и сенаторы от "Единой России". Текст поправки есть в распоряжении РИА Новости.
"Трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса работодателя", - говорится в поправке.
В качестве исключения оговаривается случай, если более длительный срок для взаимодействия с работодателем не предусмотрен отдельным порядком.
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"Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения работником местности выполнения трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору на прежних условиях", - говорится в документе.
В случае если ознакомление дистанционного работника с приказом об увольнении осуществляется в форме электронного документа, то работодатель также будет обязан в течение трех рабочих дней направить по почте заказным письмом с уведомлением оформленную надлежащим образом копию приказа на бумажном носителе.
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Проект о регулировании удаленной работы внесли в Госдуму председатель ГД Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.
Инициатива предлагает ввести три ключевых понятия. Первое - дистанционная (удаленная) работа, второе - временная дистанционная (удаленная) работа: такой режим работы предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя, третье - комбинированная дистанционная (удаленная) работа: стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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