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ФНП: растет востребованность электронных услуг нотариусов
ФНП: растет востребованность электронных услуг нотариусов
Нотариальные действия с "цифровой" составляющей становятся все более востребованными: с начала 2020 года граждане более 200 тысяч раз обратились к нотариусам,... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T16:11
2020-11-10T16:11
федеральная нотариальная палата
общество
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Нотариальные действия с "цифровой" составляющей становятся все более востребованными: с начала 2020 года граждане более 200 тысяч раз обратились к нотариусам, чтобы направить в электронном виде заявления в ФНС и Росреестр, что уже на четверть превышает прошлогодние показатели, сообщает пресс-служба Федеральной нотариальной палаты."Цифровизация гражданского оборота происходит стремительно, проникает в любые сферы бизнеса и быта. Один из ключевых правоприменителей в этой сфере – нотариат, уже давно подготовил свою инфраструктуру для таких возможностей, более того – уже сделал оборот электронных документов реальностью, чем активно пользуются и бизнес, и граждане", - отметили в ФНП.В пресс-службе добавили, что только в январе-октябре этого года граждане более 2,8 миллиона раз обращались к нотариусам, чтобы перевести бумажный документ в цифровую форму, сохранив его юридическую силу."Благодаря этому направить в любой конец страны, например, срочно понадобившуюся доверенность, свидетельство о рождении или согласие на сделку, можно буквально за минуты. Ведь документ в электронной форме можно направить по электронной почте, а благодаря тому, что он удостоверен УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью) нотариуса, он имеет ту же юридическую силу, что и его бумажный оригинал. Также хранить такую электронную версию документа можно на любом носителе или устройстве (флешке, планшете, телефоне)", - приводится в сообщении комментарий члена комиссии ФНП по методической работе Александра Сагина. Кроме того, сейчас в повседневный оборот начинают входить нотариальные электронные доверенности для ряда банковских операций. Пилотный проект ФНП и "Сбера" в этой области был запущен летом в Москве."Нотариусы не только удостоверяют такие доверенности сразу в цифровом виде, но и тут же направляют их в банк по защищенному каналу связи. Это позволяет не тратить время на передачу бумажного варианта доверенности поверенному — он сможет провести операцию по доверенному счету в ряде банковских отделений практически сразу после оформления цифрового документа доверителем. Таким образом, банк получит гарантированно достоверный документ напрямую от нотариуса, что сводит к минимуму риски подделки или утраты доверенности", - пояснили в ФНП.Благодаря вступающему в конце года закону о "цифровом нотариате", за целым рядом нотариальных действий можно будет обращаться удаленно, через интернет. Удостоверить сделку тоже можно будет дистанционно. Появятся новые возможности – надежно и безопасно хранить у нотариуса любые электронные документы, будут введены QR-коды на нотариальных документах, добавили в пресс-службе.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
федеральная нотариальная палата, общество

ФНП: растет востребованность электронных услуг нотариусов

16:11 10.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваУказатель к нотариальной конторе
Указатель к нотариальной конторе - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Нотариальные действия с "цифровой" составляющей становятся все более востребованными: с начала 2020 года граждане более 200 тысяч раз обратились к нотариусам, чтобы направить в электронном виде заявления в ФНС и Росреестр, что уже на четверть превышает прошлогодние показатели, сообщает пресс-служба Федеральной нотариальной палаты.
"Цифровизация гражданского оборота происходит стремительно, проникает в любые сферы бизнеса и быта. Один из ключевых правоприменителей в этой сфере – нотариат, уже давно подготовил свою инфраструктуру для таких возможностей, более того – уже сделал оборот электронных документов реальностью, чем активно пользуются и бизнес, и граждане", - отметили в ФНП.
В пресс-службе добавили, что только в январе-октябре этого года граждане более 2,8 миллиона раз обращались к нотариусам, чтобы перевести бумажный документ в цифровую форму, сохранив его юридическую силу.
"Благодаря этому направить в любой конец страны, например, срочно понадобившуюся доверенность, свидетельство о рождении или согласие на сделку, можно буквально за минуты. Ведь документ в электронной форме можно направить по электронной почте, а благодаря тому, что он удостоверен УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью) нотариуса, он имеет ту же юридическую силу, что и его бумажный оригинал. Также хранить такую электронную версию документа можно на любом носителе или устройстве (флешке, планшете, телефоне)", - приводится в сообщении комментарий члена комиссии ФНП по методической работе Александра Сагина.
Константин Корсик - РИА Новости, 1920, 24.04.2020
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Кроме того, сейчас в повседневный оборот начинают входить нотариальные электронные доверенности для ряда банковских операций. Пилотный проект ФНП и "Сбера" в этой области был запущен летом в Москве.
"Нотариусы не только удостоверяют такие доверенности сразу в цифровом виде, но и тут же направляют их в банк по защищенному каналу связи. Это позволяет не тратить время на передачу бумажного варианта доверенности поверенному — он сможет провести операцию по доверенному счету в ряде банковских отделений практически сразу после оформления цифрового документа доверителем. Таким образом, банк получит гарантированно достоверный документ напрямую от нотариуса, что сводит к минимуму риски подделки или утраты доверенности", - пояснили в ФНП.
Благодаря вступающему в конце года закону о "цифровом нотариате", за целым рядом нотариальных действий можно будет обращаться удаленно, через интернет. Удостоверить сделку тоже можно будет дистанционно. Появятся новые возможности – надежно и безопасно хранить у нотариуса любые электронные документы, будут введены QR-коды на нотариальных документах, добавили в пресс-службе.
 
Федеральная нотариальная палатаОбщество
 
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