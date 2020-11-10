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ПСБ предоставляет клиентам новую услугу
ПСБ предоставляет клиентам новую услугу
ПАО ПСБ в рамках расширения линейки продуктов дистанционного банковского сопровождения предлагает клиентам новую услугу - "Банковское сопровождение контрактов"... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:54
2020-11-10T13:54
банк псб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. ПАО ПСБ в рамках расширения линейки продуктов дистанционного банковского сопровождения предлагает клиентам новую услугу - "Банковское сопровождение контрактов" (БСК), сообщает пресс-служба банка."Система БСК особенно удобна для компаний, которые заинтересованы в контроле и анализе расходования бюджета по крупным проектам с большим количеством подрядчиков и субподрядчиков: при выполнении госзаказов, контрактов жизненного цикла и концессий, а также договоров по капитальному строительству", - говорится в пресс-релизе.Используя БСК, компания получает, в том числе, отчеты банка по целевому использованию средств и контролю бюджета сметы контракта, анализ платежей на соответствие требованиям заказчика и подтверждение платежей первичными документами и возможность воспользоваться сервисом по строительному, технологическому и техническому аудиту, включая услуги сюрвейера. Подключить "Банковское сопровождение контрактов" можно удаленно online в системе дистанционного банковского сопровождения ПСБ – PSB Corporate."Новая услуга ПСБ – "Банковское сопровождение контрактов" - специально разработана для усиления контроля целевого расходования средств на конкретные проекты компаний. Ее применение позволяет повысить экономическую эффективность деятельности клиента и прозрачность его бизнеса. ПСБ продолжит дальнейшее развитие цифровых продуктов банка для максимального удобства и продуктивности бизнеса клиентов", - сказал директор департамента цифрового корпоративного бизнеса и разработки продуктов ПСБ Вячеслав Благирев.
https://ria.ru/20201102/bank-1582633389.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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банк псб, новости компаний - экономика

ПСБ предоставляет клиентам новую услугу

13:54 10.11.2020
 
© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. ПАО ПСБ в рамках расширения линейки продуктов дистанционного банковского сопровождения предлагает клиентам новую услугу - "Банковское сопровождение контрактов" (БСК), сообщает пресс-служба банка.
"Система БСК особенно удобна для компаний, которые заинтересованы в контроле и анализе расходования бюджета по крупным проектам с большим количеством подрядчиков и субподрядчиков: при выполнении госзаказов, контрактов жизненного цикла и концессий, а также договоров по капитальному строительству", - говорится в пресс-релизе.
Используя БСК, компания получает, в том числе, отчеты банка по целевому использованию средств и контролю бюджета сметы контракта, анализ платежей на соответствие требованиям заказчика и подтверждение платежей первичными документами и возможность воспользоваться сервисом по строительному, технологическому и техническому аудиту, включая услуги сюрвейера.
Подключить "Банковское сопровождение контрактов" можно удаленно online в системе дистанционного банковского сопровождения ПСБ – PSB Corporate.
"Новая услуга ПСБ – "Банковское сопровождение контрактов" - специально разработана для усиления контроля целевого расходования средств на конкретные проекты компаний. Ее применение позволяет повысить экономическую эффективность деятельности клиента и прозрачность его бизнеса. ПСБ продолжит дальнейшее развитие цифровых продуктов банка для максимального удобства и продуктивности бизнеса клиентов", - сказал директор департамента цифрового корпоративного бизнеса и разработки продуктов ПСБ Вячеслав Благирев.
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