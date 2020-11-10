https://ria.ru/20201110/usluga-1583922396.html

ПСБ предоставляет клиентам новую услугу

ПСБ предоставляет клиентам новую услугу

ПАО ПСБ в рамках расширения линейки продуктов дистанционного банковского сопровождения предлагает клиентам новую услугу - "Банковское сопровождение контрактов"... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:54

2020-11-10T13:54

2020-11-10T13:54

банк псб

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:312:1427:1115_1400x0_80_0_0_27d90865eaf70bb1866881f8f2bf352f.jpg

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. ПАО ПСБ в рамках расширения линейки продуктов дистанционного банковского сопровождения предлагает клиентам новую услугу - "Банковское сопровождение контрактов" (БСК), сообщает пресс-служба банка."Система БСК особенно удобна для компаний, которые заинтересованы в контроле и анализе расходования бюджета по крупным проектам с большим количеством подрядчиков и субподрядчиков: при выполнении госзаказов, контрактов жизненного цикла и концессий, а также договоров по капитальному строительству", - говорится в пресс-релизе.Используя БСК, компания получает, в том числе, отчеты банка по целевому использованию средств и контролю бюджета сметы контракта, анализ платежей на соответствие требованиям заказчика и подтверждение платежей первичными документами и возможность воспользоваться сервисом по строительному, технологическому и техническому аудиту, включая услуги сюрвейера. Подключить "Банковское сопровождение контрактов" можно удаленно online в системе дистанционного банковского сопровождения ПСБ – PSB Corporate."Новая услуга ПСБ – "Банковское сопровождение контрактов" - специально разработана для усиления контроля целевого расходования средств на конкретные проекты компаний. Ее применение позволяет повысить экономическую эффективность деятельности клиента и прозрачность его бизнеса. ПСБ продолжит дальнейшее развитие цифровых продуктов банка для максимального удобства и продуктивности бизнеса клиентов", - сказал директор департамента цифрового корпоративного бизнеса и разработки продуктов ПСБ Вячеслав Благирев.

https://ria.ru/20201102/bank-1582633389.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, новости компаний - экономика