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Москву к Новому году украсят прошлогодними декоративными элементами
Москву к Новому году украсят прошлогодними декоративными элементами
Дополнительных элементов украшения Москвы к Новому году не будет, столицу украсят тем, что было в прошлом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:51
2020-11-10T13:51
2020-11-10T13:51
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Дополнительных элементов украшения Москвы к Новому году не будет, столицу украсят тем, что было в прошлом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Город будет красив и в этом году, но могу сказать, что новых дополнительных элементов не будет, но все, что было в прошлом году, наши специалисты восстановили, отреставрировали, и будем монтировать, будем устанавливать", - сказал Бирюков в эфире радио" Комсомольская правда".
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва