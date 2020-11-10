https://ria.ru/20201110/ukrasheniya-1583921695.html

Москву к Новому году украсят прошлогодними декоративными элементами

Москву к Новому году украсят прошлогодними декоративными элементами

Дополнительных элементов украшения Москвы к Новому году не будет, столицу украсят тем, что было в прошлом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:51

2020-11-10T13:51

2020-11-10T13:51

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Дополнительных элементов украшения Москвы к Новому году не будет, столицу украсят тем, что было в прошлом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Город будет красив и в этом году, но могу сказать, что новых дополнительных элементов не будет, но все, что было в прошлом году, наши специалисты восстановили, отреставрировали, и будем монтировать, будем устанавливать", - сказал Бирюков в эфире радио" Комсомольская правда".

https://realty.ria.ru/20201020/ats-1580604420.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва