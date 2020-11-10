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Москву к Новому году украсят прошлогодними декоративными элементами
Москву к Новому году украсят прошлогодними декоративными элементами
Дополнительных элементов украшения Москвы к Новому году не будет, столицу украсят тем, что было в прошлом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:51
2020-11-10T13:51
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Дополнительных элементов украшения Москвы к Новому году не будет, столицу украсят тем, что было в прошлом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Город будет красив и в этом году, но могу сказать, что новых дополнительных элементов не будет, но все, что было в прошлом году, наши специалисты восстановили, отреставрировали, и будем монтировать, будем устанавливать", - сказал Бирюков в эфире радио" Комсомольская правда".
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Москву к Новому году украсят прошлогодними декоративными элементами

13:51 10.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНовогоднее украшение центральных площадей и улиц Москвы
Новогоднее украшение центральных площадей и улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Дополнительных элементов украшения Москвы к Новому году не будет, столицу украсят тем, что было в прошлом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Город будет красив и в этом году, но могу сказать, что новых дополнительных элементов не будет, но все, что было в прошлом году, наши специалисты восстановили, отреставрировали, и будем монтировать, будем устанавливать", - сказал Бирюков в эфире радио" Комсомольская правда".
АТС в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 11:19
Граффити украсят фасады зданий старых АТС в Москве
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
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