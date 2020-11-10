https://ria.ru/20201110/ugrafest-1583968206.html

Фестиваль "УграФест" пройдет в Калуге с 11 по 14 ноября

Фестиваль "УграФест" пройдет в Калуге с 11 по 14 ноября

Фестиваль "УграФест", посвященный 540-й годовщине Великого стояния на реке Угре, пройдет в Калуге 11-14 ноября, в программе – книжный базар, бои на мечах и на... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T16:55

2020-11-10T16:55

2020-11-10T17:39

калужская область

сергей михеев

василий лановой

калуга

калужская область

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КАЛУГА, 10 ноя – РИА Новости. Фестиваль "УграФест", посвященный 540-й годовщине Великого стояния на реке Угре, пройдет в Калуге 11-14 ноября, в программе – книжный базар, бои на мечах и на кулаках, моноспектакль народного артиста СССР Василия Ланового, концерты певицы Ольги Варвус и рок-группы "Серьга".Правительство Калужской области информирует, что в рамках фестиваля запланировано множество мероприятий. В частности, пройдут круглый стол на тему исторического значения Великого стояния на Угре и встреча с политологом Сергеем Михеевым. В программе книжный базар, показательные бои на мечах и кулаках, фаер-шоу, исторический мюзикл "Великое стояние" в постановке музыкального театра Оксаны Набойченко. Одним из важных моментов праздника станут концертная программа "Спасибо за верность, потомки!", в основе которой лежит моноспектакль народного артиста СССР Василия Ланового, а также выступления певицы Ольги Варвус и рок-группы "Серьга".Ольга Варвус не впервые споет для гостей фестиваля. В числе прочих она исполнит песню "Мы стояли на Угре", на которую в преддверии юбилейной даты был снят клип."На экране исполнительница песни предстает перед зрителем в образе царицы Софии, которая провожает своего мужа князя Ивана на войну с войсками ордынского хана Ахмата. В клипе представлены погони на лошадях, массовые сцены битвы. Герои облачены в костюмы времен Ивана III. Площадкой для съемок послужил монастырь XVI века недалеко от реки Угры", - говорится в сообщении областного правительства.Финал клипа переносит зрителя в настоящее время. Ольга Варвус появляется на летнем лугу под безоблачным небом, "выражая благодарность предкам за мир на нашей земле", отмечают власти. "Авторы не только рассказывают нам об истории нашей страны, но и напоминают о главных ценностях: семьи, любви, верности, преданности отчизне. В стихах Дмитрия Лика воспевается храбрость воинов, любовь к Родине, а в музыке Ольги Варвус отражена стойкость наших предков перед врагом", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20191114/1560917866.html

https://ria.ru/20200921/kaluga-1577554435.html

калуга

калужская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей михеев, василий лановой, калуга, калужская область