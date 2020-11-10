https://ria.ru/20201110/ubiystvo-1583960805.html

Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве преподавателя РЭУ

Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве преподавателя РЭУ

Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины — преподавателя московского вуза и ее матери и ранении шестилетней девочки, сделал это из-за того, что женщина не... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T16:28

2020-11-10T16:28

2020-11-10T17:09

солнечногорский район

московская область (подмосковье)

солнечногорск

происшествия

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины — преподавателя московского вуза и ее матери и ранении шестилетней девочки, сделал это из-за того, что женщина не отдала ему 20 тысяч рублей за работу, следует из видео задержания злоумышленника, опубликованного МВД России.Ранее сообщалось, что полиция Московской области задержала в Солнечногорске мужчину, подозреваемого в убийстве двух женщин и ранении маленькой девочки в одном из частных домов садового товарищества в Солнечногорском районе."Деньги не отдала. Двадцать тысяч рублей", — сказал подозреваемый на видео. Он добавил, что убил женщин и ранил ребенка ножом, найденным в доме своей жертвы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/kriminal-1583596149.html

солнечногорский район

московская область (подмосковье)

солнечногорск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солнечногорский район, московская область (подмосковье), солнечногорск, происшествия