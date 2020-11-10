https://ria.ru/20201110/ubiystvo-1583960805.html
Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве преподавателя РЭУ
Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве преподавателя РЭУ
Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины — преподавателя московского вуза и ее матери и ранении шестилетней девочки, сделал это из-за того, что женщина не... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T16:28
2020-11-10T16:28
2020-11-10T17:09
солнечногорский район
московская область (подмосковье)
солнечногорск
происшествия
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины — преподавателя московского вуза и ее матери и ранении шестилетней девочки, сделал это из-за того, что женщина не отдала ему 20 тысяч рублей за работу, следует из видео задержания злоумышленника, опубликованного МВД России.Ранее сообщалось, что полиция Московской области задержала в Солнечногорске мужчину, подозреваемого в убийстве двух женщин и ранении маленькой девочки в одном из частных домов садового товарищества в Солнечногорском районе."Деньги не отдала. Двадцать тысяч рублей", — сказал подозреваемый на видео. Он добавил, что убил женщин и ранил ребенка ножом, найденным в доме своей жертвы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201108/kriminal-1583596149.html
солнечногорский район
московская область (подмосковье)
солнечногорск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
солнечногорский район, московская область (подмосковье), солнечногорск, происшествия