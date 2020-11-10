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В США покончил с собой обвиняемый в убийстве почти полувековой давности
В США покончил с собой обвиняемый в убийстве почти полувековой давности
Житель штата Вашингтон покончил с собой за несколько часов до того, как присяжные признали его виновным в убийстве, совершенном почти 50 лет назад, сообщает... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:44
2020-11-10T18:46
вашингтон (штат)
сша
в мире
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Житель штата Вашингтон покончил с собой за несколько часов до того, как присяжные признали его виновным в убийстве, совершенном почти 50 лет назад, сообщает газета The New York Times.Убийство 20-летней Джоди Лумис — в августе 1972 года ее изнасиловали и застрелили — оставалось нераскрытым до прошлого года, когда на помощь следователям пришли новейшие технологии анализа ДНК.В 2018 году правоохранители передали образцы семени, оставшегося на ботинке жертвы, в биотехнологическую компанию Parabon NanoLabs, которая сумела реконструировать генеалогическое древо возможного подозреваемого.На основании новых улик следователи начали слежку за 78-летним Терренсом Миллером. На кофейном стаканчике, который мужчина выбросил в урну при выходе из казино, они обнаружили следы ДНК, полностью совпавшие с биологическим материалом, оставленным на теле девушки 50 лет назад.Год назад Миллеру было предъявлено обвинение в убийстве первой степени, а дело передано в суд. В понедельник, 9 ноября, подсудимый покончил с собой. Это произошло за несколько часов до того, как жюри присяжных признало его виновным.
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вашингтон (штат)
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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вашингтон (штат), сша, в мире

В США покончил с собой обвиняемый в убийстве почти полувековой давности

15:44 10.11.2020 (обновлено: 18:46 10.11.2020)
 
© Фото : Snohomish County Sheriff’s OfficeТерренс Миллер
Терренс Миллер - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : Snohomish County Sheriff’s Office
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Житель штата Вашингтон покончил с собой за несколько часов до того, как присяжные признали его виновным в убийстве, совершенном почти 50 лет назад, сообщает газета The New York Times.
Убийство 20-летней Джоди Лумис — в августе 1972 года ее изнасиловали и застрелили — оставалось нераскрытым до прошлого года, когда на помощь следователям пришли новейшие технологии анализа ДНК.
© Фото : Snohomish County Sheriff’s OfficeДжоди Лумис
Джоди Лумис - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : Snohomish County Sheriff’s Office
Джоди Лумис
В 2018 году правоохранители передали образцы семени, оставшегося на ботинке жертвы, в биотехнологическую компанию Parabon NanoLabs, которая сумела реконструировать генеалогическое древо возможного подозреваемого.
На основании новых улик следователи начали слежку за 78-летним Терренсом Миллером. На кофейном стаканчике, который мужчина выбросил в урну при выходе из казино, они обнаружили следы ДНК, полностью совпавшие с биологическим материалом, оставленным на теле девушки 50 лет назад.
Год назад Миллеру было предъявлено обвинение в убийстве первой степени, а дело передано в суд. В понедельник, 9 ноября, подсудимый покончил с собой. Это произошло за несколько часов до того, как жюри присяжных признало его виновным.
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