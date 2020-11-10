https://ria.ru/20201110/ubiystvo-1583949316.html

В США покончил с собой обвиняемый в убийстве почти полувековой давности

В США покончил с собой обвиняемый в убийстве почти полувековой давности

Житель штата Вашингтон покончил с собой за несколько часов до того, как присяжные признали его виновным в убийстве, совершенном почти 50 лет назад, сообщает... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T15:44

2020-11-10T15:44

2020-11-10T18:46

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сша

в мире

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Житель штата Вашингтон покончил с собой за несколько часов до того, как присяжные признали его виновным в убийстве, совершенном почти 50 лет назад, сообщает газета The New York Times.Убийство 20-летней Джоди Лумис — в августе 1972 года ее изнасиловали и застрелили — оставалось нераскрытым до прошлого года, когда на помощь следователям пришли новейшие технологии анализа ДНК.В 2018 году правоохранители передали образцы семени, оставшегося на ботинке жертвы, в биотехнологическую компанию Parabon NanoLabs, которая сумела реконструировать генеалогическое древо возможного подозреваемого.На основании новых улик следователи начали слежку за 78-летним Терренсом Миллером. На кофейном стаканчике, который мужчина выбросил в урну при выходе из казино, они обнаружили следы ДНК, полностью совпавшие с биологическим материалом, оставленным на теле девушки 50 лет назад.Год назад Миллеру было предъявлено обвинение в убийстве первой степени, а дело передано в суд. В понедельник, 9 ноября, подсудимый покончил с собой. Это произошло за несколько часов до того, как жюри присяжных признало его виновным.

https://ria.ru/20190530/1555105488.html

вашингтон (штат)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон (штат), сша, в мире