В Ярославской области запустили программу для туристов "Карта гостя"
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Программа лояльности для туристов "Карта гостя", предлагающая скидки и бонусы в музеях, отелях и кафе, запущена в Ярославской области, сообщило областное правительство.
И.о. директора департамента туризма региона Владимир Лысенко рассказал, что карта – электронная. Туристы могут скачать ее на свой гаджет из Google Play или Apple Store и сохранить в приложениях Wallet для iOS или "Кошелек" для Android. Регистрации или оплаты не требуется. Для получения скидки или бонуса достаточно предъявить карту на кассе или ресепшен у партнера-участника проекта.
По словам губернатора Дмитрия Миронова, очень важно поддерживать туристическую отрасль в регионе.
"Особенно важно уделять внимание этому направлению сейчас, когда эта сфера понесла значительные финансовые потери в результате непростой эпидемиологической обстановки. Программа лояльности с одной стороны — это инновационное решение, которое помогает путешествовать с комфортом, а с другой стороны — инструмент повышения туристической привлекательности региона", - цитирует слова Миронова пресс-служба правительства региона.
По словам губернатора, "Карта гостя" сделает знакомство с ярославской землей более удобным и выгодным.
Областное правительство информирует, что на сегодняшний день в программе лояльности участвуют более 25 организаций: отели, магазины, музеи, кафе и рестораны. Партнерский список регулярно обновляется, расширяя возможности пользователей карты.