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Ярославская область
Ярославская область
https://ria.ru/20201110/turisty-1583960338.html
В Ярославской области запустили программу для туристов "Карта гостя"
В Ярославской области запустили программу для туристов "Карта гостя"
Программа лояльности для туристов "Карта гостя", предлагающая скидки и бонусы в музеях, отелях и кафе, запущена в Ярославской области, сообщило областное... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T16:27
2020-11-10T16:27
ярославская область
туризм
дмитрий миронов
владимир лысенко
ярославская область
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Программа лояльности для туристов "Карта гостя", предлагающая скидки и бонусы в музеях, отелях и кафе, запущена в Ярославской области, сообщило областное правительство.И.о. директора департамента туризма региона Владимир Лысенко рассказал, что карта – электронная. Туристы могут скачать ее на свой гаджет из Google Play или Apple Store и сохранить в приложениях Wallet для iOS или "Кошелек" для Android. Регистрации или оплаты не требуется. Для получения скидки или бонуса достаточно предъявить карту на кассе или ресепшен у партнера-участника проекта.По словам губернатора Дмитрия Миронова, очень важно поддерживать туристическую отрасль в регионе.По словам губернатора, "Карта гостя" сделает знакомство с ярославской землей более удобным и выгодным.Областное правительство информирует, что на сегодняшний день в программе лояльности участвуют более 25 организаций: отели, магазины, музеи, кафе и рестораны. Партнерский список регулярно обновляется, расширяя возможности пользователей карты.
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туризм, дмитрий миронов, владимир лысенко, ярославская область, общество

В Ярославской области запустили программу для туристов "Карта гостя"

16:27 10.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВиды города Ярославля
Виды города Ярославля - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Программа лояльности для туристов "Карта гостя", предлагающая скидки и бонусы в музеях, отелях и кафе, запущена в Ярославской области, сообщило областное правительство.
И.о. директора департамента туризма региона Владимир Лысенко рассказал, что карта – электронная. Туристы могут скачать ее на свой гаджет из Google Play или Apple Store и сохранить в приложениях Wallet для iOS или "Кошелек" для Android. Регистрации или оплаты не требуется. Для получения скидки или бонуса достаточно предъявить карту на кассе или ресепшен у партнера-участника проекта.
По словам губернатора Дмитрия Миронова, очень важно поддерживать туристическую отрасль в регионе.

"Особенно важно уделять внимание этому направлению сейчас, когда эта сфера понесла значительные финансовые потери в результате непростой эпидемиологической обстановки. Программа лояльности с одной стороны — это инновационное решение, которое помогает путешествовать с комфортом, а с другой стороны — инструмент повышения туристической привлекательности региона", - цитирует слова Миронова пресс-служба правительства региона.

По словам губернатора, "Карта гостя" сделает знакомство с ярославской землей более удобным и выгодным.
Областное правительство информирует, что на сегодняшний день в программе лояльности участвуют более 25 организаций: отели, магазины, музеи, кафе и рестораны. Партнерский список регулярно обновляется, расширяя возможности пользователей карты.
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