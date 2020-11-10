https://ria.ru/20201110/turisty-1583960338.html

В Ярославской области запустили программу для туристов "Карта гостя"

В Ярославской области запустили программу для туристов "Карта гостя"

Программа лояльности для туристов "Карта гостя", предлагающая скидки и бонусы в музеях, отелях и кафе, запущена в Ярославской области, сообщило областное... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T16:27

2020-11-10T16:27

2020-11-10T16:27

ярославская область

туризм

дмитрий миронов

владимир лысенко

ярославская область

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Программа лояльности для туристов "Карта гостя", предлагающая скидки и бонусы в музеях, отелях и кафе, запущена в Ярославской области, сообщило областное правительство.И.о. директора департамента туризма региона Владимир Лысенко рассказал, что карта – электронная. Туристы могут скачать ее на свой гаджет из Google Play или Apple Store и сохранить в приложениях Wallet для iOS или "Кошелек" для Android. Регистрации или оплаты не требуется. Для получения скидки или бонуса достаточно предъявить карту на кассе или ресепшен у партнера-участника проекта.По словам губернатора Дмитрия Миронова, очень важно поддерживать туристическую отрасль в регионе.По словам губернатора, "Карта гостя" сделает знакомство с ярославской землей более удобным и выгодным.Областное правительство информирует, что на сегодняшний день в программе лояльности участвуют более 25 организаций: отели, магазины, музеи, кафе и рестораны. Партнерский список регулярно обновляется, расширяя возможности пользователей карты.

https://ria.ru/20200609/1572664191.html

ярославская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, дмитрий миронов, владимир лысенко, ярославская область, общество