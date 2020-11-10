https://ria.ru/20201110/turisty-1583877811.html
Россияне назвали страны, в которых хотели бы побывать до закрытия границ
Россияне назвали страны, в которых хотели бы побывать до закрытия границ
Свою последнюю поездку за рубеж в гипотетической ситуации полного закрытия границ большинство опрошенных россиян хотели бы совершить в Италию или США, сообщает... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T11:49
2020-11-10T11:49
2020-11-10T11:49
туристы
туризм
россия
туризм
новости - туризм
франция
япония
италия
сша
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569977595_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_54123a0850c386e27a8703173aaa666b.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Свою последнюю поездку за рубеж в гипотетической ситуации полного закрытия границ большинство опрошенных россиян хотели бы совершить в Италию или США, сообщает Superjob.В исследовании приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из 337 населенных пунктов России."Самой популярной в опросе страной стала Италия, ее назвали шесть процентов респондентов. Каждый двадцатый — хотел бы посетить США (пять процентов). Поездку во Францию или Японию запланировали бы по четыре процента россиян", — говорится в документе.Шансом выехать из страны в последний раз воспользовались бы ради посещения Испании, Великобритании, Германии или Турции по три процента респондентов. По два процента россиян назвали Китай, Австралию, ОАЭ, Грецию, Египет, Таиланд и Израиль, отмечают аналитики.Один процент опрошенных признались, что им все равно в какую страну отправиться, а 17 процентов предпочли бы поездку по России.Мужчины хотят путешествовать чаще женщин: 20 против 15 процентов соответственно.Среди мужчин более популярны США и Куба, в то время как женщины чаще называли Италию, Францию и Испанию.
https://ria.ru/20201027/serbiya-1580500668.html
россия
франция
япония
италия
сша
испания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569977595_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_47ac2e1995526c0afb77aedc594892e6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, россия, туризм, новости - туризм, франция, япония, италия, сша, испания
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Свою последнюю поездку за рубеж в гипотетической ситуации полного закрытия границ большинство опрошенных россиян хотели бы совершить в Италию или США, сообщает Superjob.
В исследовании приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из 337 населенных пунктов России.
"Самой популярной в опросе страной стала Италия, ее назвали шесть процентов респондентов. Каждый двадцатый — хотел бы посетить США (пять процентов). Поездку во Францию или Японию запланировали бы по четыре процента россиян", — говорится в документе.
Шансом выехать из страны в последний раз воспользовались бы ради посещения Испании, Великобритании, Германии или Турции по три процента респондентов. По два процента россиян назвали Китай, Австралию, ОАЭ, Грецию, Египет, Таиланд и Израиль, отмечают аналитики.
Один процент опрошенных признались, что им все равно в какую страну отправиться, а 17 процентов предпочли бы поездку по России.
Мужчины хотят путешествовать чаще женщин: 20 против 15 процентов соответственно.
Среди мужчин более популярны США и Куба, в то время как женщины чаще называли Италию, Францию и Испанию.