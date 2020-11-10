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Россияне назвали страны, в которых хотели бы побывать до закрытия границ

Россияне назвали страны, в которых хотели бы побывать до закрытия границ

Свою последнюю поездку за рубеж в гипотетической ситуации полного закрытия границ большинство опрошенных россиян хотели бы совершить в Италию или США, сообщает... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T11:49

2020-11-10T11:49

2020-11-10T11:49

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Свою последнюю поездку за рубеж в гипотетической ситуации полного закрытия границ большинство опрошенных россиян хотели бы совершить в Италию или США, сообщает Superjob.В исследовании приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из 337 населенных пунктов России."Самой популярной в опросе страной стала Италия, ее назвали шесть процентов респондентов. Каждый двадцатый — хотел бы посетить США (пять процентов). Поездку во Францию или Японию запланировали бы по четыре процента россиян", — говорится в документе.Шансом выехать из страны в последний раз воспользовались бы ради посещения Испании, Великобритании, Германии или Турции по три процента респондентов. По два процента россиян назвали Китай, Австралию, ОАЭ, Грецию, Египет, Таиланд и Израиль, отмечают аналитики.Один процент опрошенных признались, что им все равно в какую страну отправиться, а 17 процентов предпочли бы поездку по России.Мужчины хотят путешествовать чаще женщин: 20 против 15 процентов соответственно.Среди мужчин более популярны США и Куба, в то время как женщины чаще называли Италию, Францию и Испанию.

https://ria.ru/20201027/serbiya-1580500668.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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