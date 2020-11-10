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https://ria.ru/20201110/tsoy-1583884056.html
В Москве прошла премьера фильма Алексея Учителя "Цой"
В Москве прошла премьера фильма Алексея Учителя "Цой"
Премьера фильма Алексея Учителя "Цой" прошла в московском кинотеатре "Иллюзион", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T16:45
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культура
фильмы 2020
группа "кино"
кино и сериалы
новости культуры
юлия пересильд
игорь верник
юлия снигирь
алексей учитель
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Премьера фильма Алексея Учителя "Цой" прошла в московском кинотеатре "Иллюзион", передает корреспондент РИА Новости.Прокат фильма неоднократно переносили. Изначально картина должна была выйти 27 августа, потом премьеру перенесли на 3 сентября, а затем — на ноябрь.Премьеру посетили актеры Евгений Цыганов, Юлия Пересильд, Игорь Верник, Марьяна Спивак, Юлия Снигирь, режиссеры Федор Бондарчук, Константин Богомолов, телеведущая Ксения Собчак, писатель Александр Цыпкин и другие.В фильме показывают вымышленные события июля-августа 1990 года. Актера, играющего Виктора Цоя, на экране нет. Главную роль водителя автобуса исполнил Евгений Цыганов. Вместе с ним в картине снялись Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие.Лидер группы "Кино" погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года, спустя меньше месяца после своего 28-летия. По официальной версии, Цой уснул за рулем и его легковой "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус".
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фильмы 2020, группа "кино", кино и сериалы, новости культуры, юлия пересильд, игорь верник, юлия снигирь, алексей учитель, евгений цыганов, виктор цой, ксения собчак, рига

В Москве прошла премьера фильма Алексея Учителя "Цой"

16:45 10.11.2020 (обновлено: 17:24 10.11.2020)
 
© Sony Pictures Releasing RussiaКадр из фильма "Цой"
Кадр из фильма Цой - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Sony Pictures Releasing Russia
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Премьера фильма Алексея Учителя "Цой" прошла в московском кинотеатре "Иллюзион", передает корреспондент РИА Новости.
Прокат фильма неоднократно переносили. Изначально картина должна была выйти 27 августа, потом премьеру перенесли на 3 сентября, а затем — на ноябрь.
"Фильм тяжело давался, это было связано и с производством, с экспедициями. В холодную воду залезали, что только ни делали. Здесь, на сцене, стоит только часть нашей замечательной группы. Всегда говорят про некую атмосферу, и — да, она должна быть. Мы все чувствовали друг друга, и я хочу сказать всем огромное спасибо", — рассказал перед показом Алексей Учитель.
Премьеру посетили актеры Евгений Цыганов, Юлия Пересильд, Игорь Верник, Марьяна Спивак, Юлия Снигирь, режиссеры Федор Бондарчук, Константин Богомолов, телеведущая Ксения Собчак, писатель Александр Цыпкин и другие.
"У нас была довольно обширная география съемок, мы много путешествовали. Не могу сказать, что это сложность, скорее, удовольствие. Сложность была в достаточно мучительном съемочном процессе с Алексеем Учителем. Всем известно, как он подробно и тяжело работает с актерами, но я уверена, что его метод дает большой результат", — рассказала журналистам Паулина Андреева.
"Какое же замечательное кино! Сложное и понятное одновременно. Поздравляю режиссера Алексея Учителя с новой картиной. Это победа. Прекрасные актерские работы. Настоящая жизнь в кадре. Юрий Викторович Клименко — гений. Максим Беловолов создал такую звуковую атмосферу, что ты внутри этого путешествия в автобусе. И главное, несмотря ни на что — Цой жив, любовь к нему в каждом миллиметре этого кино. Поздравляю! Всегда радостно видеть талантливые произведения коллег", — поделилась впечатлениями Юлия Пересильд.

"Как написали в одной рецензии: "Из названия понятно, что фильм не о музыканте, а о водителе автобуса, который его сбил". Вообще-то, он много о чем. И Цой там есть — настоящий. (Режиссер Учитель был знаком с ним лично и снимал о нем документальное кино, кадры из которого использовал в этом фильме), — написала Юлия Снигирь.

В фильме показывают вымышленные события июля-августа 1990 года. Актера, играющего Виктора Цоя, на экране нет. Главную роль водителя автобуса исполнил Евгений Цыганов. Вместе с ним в картине снялись Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие.
Лидер группы "Кино" погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года, спустя меньше месяца после своего 28-летия. По официальной версии, Цой уснул за рулем и его легковой "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус".
Кадр из фильма Подольские курсанты - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 11:15Культура
Премьера фильма "Подольские курсанты" прошла в Москве
 
Культурафильмы 2020Группа "Кино"Кино и сериалыНовости культурыЮлия ПересильдИгорь ВерникЮлия СнигирьАлексей УчительЕвгений ЦыгановВиктор ЦойКсения СобчакРига
 
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