В Москве прошла премьера фильма Алексея Учителя "Цой"
16:45 10.11.2020 (обновлено: 17:24 10.11.2020)
© Sony Pictures Releasing RussiaКадр из фильма "Цой"
© Sony Pictures Releasing Russia
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Премьера фильма Алексея Учителя "Цой" прошла в московском кинотеатре "Иллюзион", передает корреспондент РИА Новости.
Прокат фильма неоднократно переносили. Изначально картина должна была выйти 27 августа, потом премьеру перенесли на 3 сентября, а затем — на ноябрь.
"Фильм тяжело давался, это было связано и с производством, с экспедициями. В холодную воду залезали, что только ни делали. Здесь, на сцене, стоит только часть нашей замечательной группы. Всегда говорят про некую атмосферу, и — да, она должна быть. Мы все чувствовали друг друга, и я хочу сказать всем огромное спасибо", — рассказал перед показом Алексей Учитель.
Премьеру посетили актеры Евгений Цыганов, Юлия Пересильд, Игорь Верник, Марьяна Спивак, Юлия Снигирь, режиссеры Федор Бондарчук, Константин Богомолов, телеведущая Ксения Собчак, писатель Александр Цыпкин и другие.
"У нас была довольно обширная география съемок, мы много путешествовали. Не могу сказать, что это сложность, скорее, удовольствие. Сложность была в достаточно мучительном съемочном процессе с Алексеем Учителем. Всем известно, как он подробно и тяжело работает с актерами, но я уверена, что его метод дает большой результат", — рассказала журналистам Паулина Андреева.
"Какое же замечательное кино! Сложное и понятное одновременно. Поздравляю режиссера Алексея Учителя с новой картиной. Это победа. Прекрасные актерские работы. Настоящая жизнь в кадре. Юрий Викторович Клименко — гений. Максим Беловолов создал такую звуковую атмосферу, что ты внутри этого путешествия в автобусе. И главное, несмотря ни на что — Цой жив, любовь к нему в каждом миллиметре этого кино. Поздравляю! Всегда радостно видеть талантливые произведения коллег", — поделилась впечатлениями Юлия Пересильд.
"Как написали в одной рецензии: "Из названия понятно, что фильм не о музыканте, а о водителе автобуса, который его сбил". Вообще-то, он много о чем. И Цой там есть — настоящий. (Режиссер Учитель был знаком с ним лично и снимал о нем документальное кино, кадры из которого использовал в этом фильме), — написала Юлия Снигирь.
В фильме показывают вымышленные события июля-августа 1990 года. Актера, играющего Виктора Цоя, на экране нет. Главную роль водителя автобуса исполнил Евгений Цыганов. Вместе с ним в картине снялись Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие.
Лидер группы "Кино" погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года, спустя меньше месяца после своего 28-летия. По официальной версии, Цой уснул за рулем и его легковой "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус".