https://ria.ru/20201110/tsoy-1583884056.html

В Москве прошла премьера фильма Алексея Учителя "Цой"

В Москве прошла премьера фильма Алексея Учителя "Цой"

Премьера фильма Алексея Учителя "Цой" прошла в московском кинотеатре "Иллюзион", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T16:45

2020-11-10T16:45

2020-11-10T17:24

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Премьера фильма Алексея Учителя "Цой" прошла в московском кинотеатре "Иллюзион", передает корреспондент РИА Новости.Прокат фильма неоднократно переносили. Изначально картина должна была выйти 27 августа, потом премьеру перенесли на 3 сентября, а затем — на ноябрь.Премьеру посетили актеры Евгений Цыганов, Юлия Пересильд, Игорь Верник, Марьяна Спивак, Юлия Снигирь, режиссеры Федор Бондарчук, Константин Богомолов, телеведущая Ксения Собчак, писатель Александр Цыпкин и другие.В фильме показывают вымышленные события июля-августа 1990 года. Актера, играющего Виктора Цоя, на экране нет. Главную роль водителя автобуса исполнил Евгений Цыганов. Вместе с ним в картине снялись Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие.Лидер группы "Кино" погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года, спустя меньше месяца после своего 28-летия. По официальной версии, Цой уснул за рулем и его легковой "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус".

https://ria.ru/20201103/podolskie-kursanty-1582790020.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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