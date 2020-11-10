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https://ria.ru/20201110/tsirk-1583983709.html
Запашный назвал новые ограничения в Москве губительными для цирка
Запашный назвал новые ограничения в Москве губительными для цирка
Заполняемость зрительного зала на 25% будет губительной для Большого Московского цирка, встает вопрос о необходимости понижения заработной платы сотрудникам,... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T18:05
2020-11-10T18:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
эдгард запашный
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Заполняемость зрительного зала на 25% будет губительной для Большого Московского цирка, встает вопрос о необходимости понижения заработной платы сотрудникам, чего руководству не хотелось бы делать, рассказал РИА Новости гендиректор цирка Эдгард Запашный.Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что теперь максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах столицы не должно превышать 25% общей вместимости зала. Ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом, действуют с 13 ноября до 15 января 2021 года."25% для унитарного предприятия, как Большой Московский цирк, это губительно. Мы небюджетная организация, мы не получаем никаких госсубсидий на поддержку работы, зарплаты, кормление животных, в том числе, поэтому мы сейчас стоим в очень сложной позиции: с одной стороны, мы начали продавать уже билеты на Новый год, с другой стороны, мы теперь не понимаем, стоит ли всем этим заниматься. Либо придется существенно сократить заработную плату артистов, чего мне очень бы не хотелось, потому что имея государственную поддержку и не работая, это будет крайне губительно для Большого Московского цирка", - сказал Запашный.Собеседник агентства напомнил, что в цирке готовят две новогодние премьеры, в ближайшие дни необходимо будет принять решение, состоятся ли они.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, эдгард запашный, сергей собянин, москва, общество

Запашный назвал новые ограничения в Москве губительными для цирка

18:05 10.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЭдгард Запашный
Эдгард Запашный - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Заполняемость зрительного зала на 25% будет губительной для Большого Московского цирка, встает вопрос о необходимости понижения заработной платы сотрудникам, чего руководству не хотелось бы делать, рассказал РИА Новости гендиректор цирка Эдгард Запашный.
Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что теперь максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах столицы не должно превышать 25% общей вместимости зала. Ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом, действуют с 13 ноября до 15 января 2021 года.
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"25% для унитарного предприятия, как Большой Московский цирк, это губительно. Мы небюджетная организация, мы не получаем никаких госсубсидий на поддержку работы, зарплаты, кормление животных, в том числе, поэтому мы сейчас стоим в очень сложной позиции: с одной стороны, мы начали продавать уже билеты на Новый год, с другой стороны, мы теперь не понимаем, стоит ли всем этим заниматься. Либо придется существенно сократить заработную плату артистов, чего мне очень бы не хотелось, потому что имея государственную поддержку и не работая, это будет крайне губительно для Большого Московского цирка", - сказал Запашный.
Собеседник агентства напомнил, что в цирке готовят две новогодние премьеры, в ближайшие дни необходимо будет принять решение, состоятся ли они.
"На повестке у нас два вопроса: можем ли мы поднять цену билетов, но мы же тоже осознаем, что наши граждане в период пандемии богаче не стали. Второй вопрос - насколько мы вынуждены будем сократить зарплату нашим работникам. И третий вопрос, самый главный - справимся ли мы с этим со всем", - добавил Запашный.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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