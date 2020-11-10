https://ria.ru/20201110/tsirk-1583983709.html

Запашный назвал новые ограничения в Москве губительными для цирка

Запашный назвал новые ограничения в Москве губительными для цирка

Заполняемость зрительного зала на 25% будет губительной для Большого Московского цирка, встает вопрос о необходимости понижения заработной платы сотрудникам,... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T18:05

2020-11-10T18:05

2020-11-10T18:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

эдгард запашный

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Заполняемость зрительного зала на 25% будет губительной для Большого Московского цирка, встает вопрос о необходимости понижения заработной платы сотрудникам, чего руководству не хотелось бы делать, рассказал РИА Новости гендиректор цирка Эдгард Запашный.Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что теперь максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах столицы не должно превышать 25% общей вместимости зала. Ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом, действуют с 13 ноября до 15 января 2021 года."25% для унитарного предприятия, как Большой Московский цирк, это губительно. Мы небюджетная организация, мы не получаем никаких госсубсидий на поддержку работы, зарплаты, кормление животных, в том числе, поэтому мы сейчас стоим в очень сложной позиции: с одной стороны, мы начали продавать уже билеты на Новый год, с другой стороны, мы теперь не понимаем, стоит ли всем этим заниматься. Либо придется существенно сократить заработную плату артистов, чего мне очень бы не хотелось, потому что имея государственную поддержку и не работая, это будет крайне губительно для Большого Московского цирка", - сказал Запашный.Собеседник агентства напомнил, что в цирке готовят две новогодние премьеры, в ближайшие дни необходимо будет принять решение, состоятся ли они.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201110/ogranicheniya-1583931732.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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