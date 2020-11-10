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В Госдуму внесли законопроект о данных в электронной трудовой книжке
В Госдуму внесли законопроект о данных в электронной трудовой книжке
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который дает возможность включения в электронную трудовую книжку записи о стаже не только с начала 2020 года, но РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T10:12
2020-11-10T10:12
россия
михаил мишустин
пенсионный фонд рф
госдума рф
общество
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который дает возможность включения в электронную трудовую книжку записи о стаже не только с начала 2020 года, но и сведений за предыдущие периоды.Соответствующий проект, вносящий изменения в закон об индивидуальном учете в системе пенсионного страхования, опубликован во вторник в электронной базе нижней палаты парламента.Как отмечается в пояснительной записке к проекту, документ разработан в соответствии с поручением президента РФ "о проработке вопросов о внесении изменений в трудовое законодательство Российской Федерации, направленных на внедрение цифровых технологий при оформлении трудовых отношений и на совершенствование дистанционных форм труда работников"."Законопроект разработан в целях предоставления гражданам права на обращение в органы Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) для включения в их индивидуальные лицевые счета сведений о трудовой деятельности за периоды до 1 января 2020 года согласно записям в трудовой книжке", - говорится в документе.Авторы проекты поясняют, что по закону работнику сейчас предоставлено право выбора между продолжением ведения работодателем трудовой книжки или предоставлением ему работодателем сведений о трудовой деятельности в электронном виде. "При этом работодатель передает в информационную систему ПФР сведения о трудовой деятельности работника, формирующиеся с 1 января 2020 года", - поясняется в документах к проекту.Законопроектом предусмотрена возможность обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в трудовой книжке. Эти сведения вносятся в раздел "Сведения о трудовой деятельности" индивидуального лицевого счета зарегистрированного лица согласно записям, содержащимся в трудовой книжке. "При этом, в случае выявления несоответствия (несовпадения) сведений о трудовой деятельности за периоды работы (профессиональной служебной деятельности) после 1 января 2002 года со сведениями индивидуального (персонифицированного) учета, учтенными на индивидуальном лицевом счете, такие сведения в раздел "Сведения о трудовой деятельности" включаются с учетом проведения ПФР проверки их полноты и достоверности", - отмечается в пояснительной записке к проекту.Авторы проекта уверены, что предложенная мера "предоставит гражданину более высокий уровень сохранности данных о его трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом, упростит для граждан процедуру представления информации о трудовом стаже при трудоустройстве или по месту требования". Кроме того, закрепление указанной возможности "упростит взаимодействие работника и работодателя при дистанционной работе и позволит гражданам не представлять трудовые книжки и обратиться дистанционно в центры занятости населения для получения пособия по безработице в режиме онлайн".Как ранее сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин, закон может вступить в силу с 1 января 2021 года.
https://ria.ru/20201012/trudovaya-1579407099.html
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россия, михаил мишустин, пенсионный фонд рф, госдума рф, общество

В Госдуму внесли законопроект о данных в электронной трудовой книжке

10:12 10.11.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который дает возможность включения в электронную трудовую книжку записи о стаже не только с начала 2020 года, но и сведений за предыдущие периоды.
Соответствующий проект, вносящий изменения в закон об индивидуальном учете в системе пенсионного страхования, опубликован во вторник в электронной базе нижней палаты парламента.
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Как отмечается в пояснительной записке к проекту, документ разработан в соответствии с поручением президента РФ "о проработке вопросов о внесении изменений в трудовое законодательство Российской Федерации, направленных на внедрение цифровых технологий при оформлении трудовых отношений и на совершенствование дистанционных форм труда работников".
"Законопроект разработан в целях предоставления гражданам права на обращение в органы Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) для включения в их индивидуальные лицевые счета сведений о трудовой деятельности за периоды до 1 января 2020 года согласно записям в трудовой книжке", - говорится в документе.
Авторы проекты поясняют, что по закону работнику сейчас предоставлено право выбора между продолжением ведения работодателем трудовой книжки или предоставлением ему работодателем сведений о трудовой деятельности в электронном виде. "При этом работодатель передает в информационную систему ПФР сведения о трудовой деятельности работника, формирующиеся с 1 января 2020 года", - поясняется в документах к проекту.
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Законопроектом предусмотрена возможность обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в трудовой книжке. Эти сведения вносятся в раздел "Сведения о трудовой деятельности" индивидуального лицевого счета зарегистрированного лица согласно записям, содержащимся в трудовой книжке. "При этом, в случае выявления несоответствия (несовпадения) сведений о трудовой деятельности за периоды работы (профессиональной служебной деятельности) после 1 января 2002 года со сведениями индивидуального (персонифицированного) учета, учтенными на индивидуальном лицевом счете, такие сведения в раздел "Сведения о трудовой деятельности" включаются с учетом проведения ПФР проверки их полноты и достоверности", - отмечается в пояснительной записке к проекту.
Авторы проекта уверены, что предложенная мера "предоставит гражданину более высокий уровень сохранности данных о его трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом, упростит для граждан процедуру представления информации о трудовом стаже при трудоустройстве или по месту требования". Кроме того, закрепление указанной возможности "упростит взаимодействие работника и работодателя при дистанционной работе и позволит гражданам не представлять трудовые книжки и обратиться дистанционно в центры занятости населения для получения пособия по безработице в режиме онлайн".
Как ранее сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин, закон может вступить в силу с 1 января 2021 года.
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