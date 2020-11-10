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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201110/travlya-1584002337.html
Кэти Перри поддержала голосовавших за Трампа и стала объектом травли
Кэти Перри поддержала голосовавших за Трампа и стала объектом травли
Американская певица Кэти Перри написала пост в твиттере со словами поддержки в адрес членов своей семьи, голосовавших за Трампа, чем вызвала шквал критики со... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T20:09
2020-11-10T23:49
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
кэти перри (хадсон)
сша
в мире
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Американская певица Кэти Перри написала пост в твиттере со словами поддержки в адрес членов своей семьи, голосовавших за Трампа, чем вызвала шквал критики со стороны подписчиков.Запись певицы тут же раскритиковали ее подписчики, многие из которых оказались сторонниками Байдена."Правда в том, что богатые белые люди вроде тебя ничем не рискуют, кто бы ни стал президентом. Для тебя это расхождение во мнении, а для нас это вопрос жизни и смерти. Так что нет, я не буду звонить своей семье, чтобы их утешить", — ответила ей RC."Я отказываюсь склоняться перед моими угнетателями. Я отказываюсь протягивать оливковую ветвь тем, кто считает, что меня не должно существовать", — написал Kyle Ord."Позвоните своей матери, скажите, что вам жаль, и никогда ей больше не звоните", — сказала brooke.
https://ria.ru/20201110/tramp-1583975883.html
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дональд трамп, кэти перри (хадсон), сша, в мире

Кэти Перри поддержала голосовавших за Трампа и стала объектом травли

20:09 10.11.2020 (обновлено: 23:49 10.11.2020)
 
© AP Photo / Invision/Rob GrabowskiАмериканская певица Кэти Перри
Американская певица Кэти Перри - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© AP Photo / Invision/Rob Grabowski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Американская певица Кэти Перри написала пост в твиттере со словами поддержки в адрес членов своей семьи, голосовавших за Трампа, чем вызвала шквал критики со стороны подписчиков.

"После того как объявили результаты выборов, я первым делом позвонила своим родным, которые не были согласны с итогами, и сказала, что все равно их люблю и что я рядом. Семья превыше всего. Позвоните своим родным сегодня", — написала она.

Запись певицы тут же раскритиковали ее подписчики, многие из которых оказались сторонниками Байдена.
"Правда в том, что богатые белые люди вроде тебя ничем не рискуют, кто бы ни стал президентом. Для тебя это расхождение во мнении, а для нас это вопрос жизни и смерти. Так что нет, я не буду звонить своей семье, чтобы их утешить", — ответила ей RC.
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"Я отказываюсь склоняться перед моими угнетателями. Я отказываюсь протягивать оливковую ветвь тем, кто считает, что меня не должно существовать", — написал Kyle Ord.
"Позвоните своей матери, скажите, что вам жаль, и никогда ей больше не звоните", — сказала brooke.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампКэти Перри (Хадсон)СШАВ мире
 
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