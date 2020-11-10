https://ria.ru/20201110/travlya-1584002337.html
Кэти Перри поддержала голосовавших за Трампа и стала объектом травли
Кэти Перри поддержала голосовавших за Трампа и стала объектом травли
Американская певица Кэти Перри написала пост в твиттере со словами поддержки в адрес членов своей семьи, голосовавших за Трампа, чем вызвала шквал критики со... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T20:09
2020-11-10T20:09
2020-11-10T23:49
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
кэти перри (хадсон)
сша
в мире
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Американская певица Кэти Перри написала пост в твиттере со словами поддержки в адрес членов своей семьи, голосовавших за Трампа, чем вызвала шквал критики со стороны подписчиков.Запись певицы тут же раскритиковали ее подписчики, многие из которых оказались сторонниками Байдена."Правда в том, что богатые белые люди вроде тебя ничем не рискуют, кто бы ни стал президентом. Для тебя это расхождение во мнении, а для нас это вопрос жизни и смерти. Так что нет, я не буду звонить своей семье, чтобы их утешить", — ответила ей RC."Я отказываюсь склоняться перед моими угнетателями. Я отказываюсь протягивать оливковую ветвь тем, кто считает, что меня не должно существовать", — написал Kyle Ord."Позвоните своей матери, скажите, что вам жаль, и никогда ей больше не звоните", — сказала brooke.
https://ria.ru/20201110/tramp-1583975883.html
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, кэти перри (хадсон), сша, в мире
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Американская певица Кэти Перри
написала пост в твиттере
со словами поддержки в адрес членов своей семьи, голосовавших за Трампа
, чем вызвала шквал критики со стороны подписчиков.
"После того как объявили результаты выборов, я первым делом позвонила своим родным, которые не были согласны с итогами, и сказала, что все равно их люблю и что я рядом. Семья превыше всего. Позвоните своим родным сегодня", — написала она.
Запись певицы тут же раскритиковали ее подписчики, многие из которых оказались сторонниками Байдена.
"Правда в том, что богатые белые люди вроде тебя ничем не рискуют, кто бы ни стал президентом. Для тебя это расхождение во мнении, а для нас это вопрос жизни и смерти. Так что нет, я не буду звонить своей семье, чтобы их утешить", — ответила ей RC.
"Я отказываюсь склоняться перед моими угнетателями. Я отказываюсь протягивать оливковую ветвь тем, кто считает, что меня не должно существовать", — написал Kyle Ord.
"Позвоните своей матери, скажите, что вам жаль, и никогда ей больше не звоните", — сказала brooke.