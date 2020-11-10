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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201110/tramp-1584014319.html
Помпео оценил заявления о том, что Трамп не хочет признавать поражение
Помпео оценил заявления о том, что Трамп не хочет признавать поражение
Госсекретарь США Майк Помпео назвал абсурдными заявления о том, что президент Дональд Трамп не хочет признавать свое поражение на выборах. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T21:55
2020-11-10T21:55
выборы президента сша — 2020
майк помпео
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео назвал абсурдными заявления о том, что президент Дональд Трамп не хочет признавать свое поражение на выборах."Это абсурдно. И вы знаете об этом. И вы спросили об этом, потому что это абсурдно", - сказал Помпео на брифинге.По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
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майк помпео, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Помпео оценил заявления о том, что Трамп не хочет признавать поражение

21:55 10.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп и государственный секретарь США Майк Помпео на саммите НАТО. 12 июля 2018
Президент США Дональд Трамп и государственный секретарь США Майк Помпео на саммите НАТО. 12 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео назвал абсурдными заявления о том, что президент Дональд Трамп не хочет признавать свое поражение на выборах.
"Это абсурдно. И вы знаете об этом. И вы спросили об этом, потому что это абсурдно", - сказал Помпео на брифинге.
По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
 
Выборы президента США — 2020Майк ПомпеоДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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