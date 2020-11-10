https://ria.ru/20201110/tramp-1584014319.html

Помпео оценил заявления о том, что Трамп не хочет признавать поражение

Помпео оценил заявления о том, что Трамп не хочет признавать поражение

Госсекретарь США Майк Помпео назвал абсурдными заявления о том, что президент Дональд Трамп не хочет признавать свое поражение на выборах. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T21:55

2020-11-10T21:55

2020-11-10T21:55

выборы президента сша — 2020

майк помпео

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео назвал абсурдными заявления о том, что президент Дональд Трамп не хочет признавать свое поражение на выборах."Это абсурдно. И вы знаете об этом. И вы спросили об этом, потому что это абсурдно", - сказал Помпео на брифинге.По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, дональд трамп, джо байден, сша, в мире