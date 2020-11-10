https://ria.ru/20201110/tramp-1584014319.html
Помпео оценил заявления о том, что Трамп не хочет признавать поражение
Помпео оценил заявления о том, что Трамп не хочет признавать поражение
Госсекретарь США Майк Помпео назвал абсурдными заявления о том, что президент Дональд Трамп не хочет признавать свое поражение на выборах. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T21:55
2020-11-10T21:55
2020-11-10T21:55
выборы президента сша — 2020
майк помпео
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152446/29/1524462967_0:0:2970:1670_1400x0_80_0_0_dbf1989db0d68fd42510ec5cd442833e.jpg
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео назвал абсурдными заявления о том, что президент Дональд Трамп не хочет признавать свое поражение на выборах."Это абсурдно. И вы знаете об этом. И вы спросили об этом, потому что это абсурдно", - сказал Помпео на брифинге.По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152446/29/1524462967_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_4f125708935174c61aa52894b422bc79.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майк помпео, дональд трамп, джо байден, сша, в мире