https://ria.ru/20201110/tramp-1584013485.html
Помпео пообещал плавную передачу власти второй администрации Трампа
Помпео пообещал плавную передачу власти второй администрации Трампа
Госсекретарь США Майк Помпео в ответ на вопрос о передаче власти Джо Байдену заявил, что состоится плавная передача власти второй администрации президента... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T21:49
2020-11-10T21:49
2020-11-10T22:14
выборы президента сша — 2020
майк помпео
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568927114_0:0:3074:1730_1400x0_80_0_0_19b3368e40a2b84270b2d825a4ceb2c6.jpg
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в ответ на вопрос о передаче власти Джо Байдену заявил, что состоится плавная передача власти второй администрации президента Дональда Трампа."Будет плавная передача власти второй администрации Трампа. Мы готовы... Мы посчитаем все голоса", - сказал Помпео на брифинге.Помпео также подчеркнул, что обещает "плавную" передачу власти вне зависимости от того, кто будет объявлен президентом США."Мир должен быть уверен, что передача власти, необходимая для того, чтобы гарантировать, что госдеп выполняет свои функции сейчас... при новом президенте будет успешной", - сказал он.По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568927114_69:0:2800:2048_1400x0_80_0_0_c8d4009070fff4e46760b69e8bc09370.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майк помпео, дональд трамп, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости.
Госсекретарь США Майк Помпео
в ответ на вопрос о передаче власти Джо Байдену
заявил, что состоится плавная передача власти второй администрации президента Дональда Трампа
.
"Будет плавная передача власти второй администрации Трампа. Мы готовы... Мы посчитаем все голоса", - сказал Помпео на брифинге.
Помпео также подчеркнул, что обещает "плавную" передачу власти вне зависимости от того, кто будет объявлен президентом США.
"Мир должен быть уверен, что передача власти, необходимая для того, чтобы гарантировать, что госдеп выполняет свои функции сейчас... при новом президенте будет успешной", - сказал он.
По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.