https://ria.ru/20201110/tramp-1584013485.html

Помпео пообещал плавную передачу власти второй администрации Трампа

Помпео пообещал плавную передачу власти второй администрации Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео в ответ на вопрос о передаче власти Джо Байдену заявил, что состоится плавная передача власти второй администрации президента... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T21:49

2020-11-10T21:49

2020-11-10T22:14

выборы президента сша — 2020

майк помпео

дональд трамп

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в ответ на вопрос о передаче власти Джо Байдену заявил, что состоится плавная передача власти второй администрации президента Дональда Трампа."Будет плавная передача власти второй администрации Трампа. Мы готовы... Мы посчитаем все голоса", - сказал Помпео на брифинге.Помпео также подчеркнул, что обещает "плавную" передачу власти вне зависимости от того, кто будет объявлен президентом США."Мир должен быть уверен, что передача власти, необходимая для того, чтобы гарантировать, что госдеп выполняет свои функции сейчас... при новом президенте будет успешной", - сказал он.По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, дональд трамп, джо байден, сша, в мире