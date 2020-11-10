https://ria.ru/20201110/tramp-1583975883.html

Трамп заявил о "большом прогрессе" в борьбе за итоги выборов

Трамп заявил о "большом прогрессе" в борьбе за итоги выборов

Президент США Дональд Трамп заявил о "большом прогрессе" в борьбе за голоса избирателей и пообещал результаты на следующей неделе. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T17:23

2020-11-10T17:23

2020-11-10T17:23

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о "большом прогрессе" в борьбе за голоса избирателей и пообещал результаты на следующей неделе."Мы делаем большой прогресс. Результаты начнут поступать на следующей неделе. Сделаем Америку снова великой. Мы победим!" - написал он во вторник в своем Twitter, не сообщив подробностей.Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, который также заявил, что выиграл выборы.

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире