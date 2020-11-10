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https://ria.ru/20201110/tpu-1583800352.html
"Умные" удобрения из отходов горнодобычи предотвратят отравление среды
"Умные" удобрения из отходов горнодобычи предотвратят отравление среды
Технологию производства "умных" удобрений из отходов горнодобывающей промышленности создали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). По словам... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T03:00
2020-11-10T03:35
риа наука
университетская наука
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томский политехнический университет
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технологии
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Технологию производства "умных" удобрений из отходов горнодобывающей промышленности создали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). По словам авторов работы, новые удобрения в 1,5-3 раза дешевле аналогов, обеспечивают равномерное питание растений и помогают избежать отравления окружающей среды азотом. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Clay Science.Применение традиционных удобрений на основе азота, по словам ученых, сопровождается утечками этого вещества, что отрицательно влияет на качество почвы и воды. Решить эту проблему помогает использование "умных" удобрений с фиксированной скоростью выделения азота.По словам исследователей, подобные сложные удобрения состоят из азотосодержащей части и сдерживающих высвобождение азота стабилизаторов, которыми обычно выступают полимеры. Ученые ТПУ предложили использовать для той же цели филлосиликаты — глинистые минералы со слоистой структурой, которые дешевле полимеров в среднем в 1,5-3 раза.Специалисты ТПУ изучили смеси на основе двух глинистых минералов, смектита и глауконита, с мочевиной — распространенным питательным компонентом удобрений. Для исследования были выбраны экологичные и дешевые минералы, которые зачастую складируются как отходы горного производства, отметили ученые.Смектит, по словам ученых ТПУ, отличается хорошей способностью к набуханию, что обеспечивает качественную инкапсуляцию азота. Глауконит же является не только эффективным стабилизатором, но и дополнительным источником калия для растений."Мы использовали как известный метод активации в планетарной мельнице, так и менее известный, но более дешевый метод активации в кольцевой мельнице. Исследование позволило подобрать оптимальные параметры — соотношение минерала и нутриента, время и вид активации — для получения композитов с требуемой структурой", — сообщил Рудмин.Исследование проводилось совместно со специалистами Тюменского государственного университета. В дальнейшем коллектив ученых планирует продолжить разработку "умных" удобрений на основе глинистых минералов. Исследование проводилось в рамках совместного проекта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Департаментом науки и технологии Правительства Индии, № 19-55-45002.
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университетская наука, навигатор абитуриента, томский политехнический университет, индия, технологии

"Умные" удобрения из отходов горнодобычи предотвратят отравление среды

03:00 10.11.2020 (обновлено: 03:35 10.11.2020)
 
© Фото : пресс-служба Томского политехнического университетаУдобрение на основе смектита
Удобрение на основе смектита - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : пресс-служба Томского политехнического университета
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Технологию производства "умных" удобрений из отходов горнодобывающей промышленности создали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). По словам авторов работы, новые удобрения в 1,5-3 раза дешевле аналогов, обеспечивают равномерное питание растений и помогают избежать отравления окружающей среды азотом. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Clay Science.
Применение традиционных удобрений на основе азота, по словам ученых, сопровождается утечками этого вещества, что отрицательно влияет на качество почвы и воды. Решить эту проблему помогает использование "умных" удобрений с фиксированной скоростью выделения азота.
По словам исследователей, подобные сложные удобрения состоят из азотосодержащей части и сдерживающих высвобождение азота стабилизаторов, которыми обычно выступают полимеры. Ученые ТПУ предложили использовать для той же цели филлосиликаты — глинистые минералы со слоистой структурой, которые дешевле полимеров в среднем в 1,5-3 раза.

"Мы определили интервалы активации, на которых происходит вхождение азотных соединений в структуру филлосиликатов, а также описали последующие изменения остаточного азота, формирующего пленки на минеральных частицах. В результате мы получили продукт с двумя видами азота, каждый из которых будет иметь свою скорость высвобождения в почве", — рассказал доцент отделения геологии ТПУ Максим Рудмин.

Специалисты ТПУ изучили смеси на основе двух глинистых минералов, смектита и глауконита, с мочевиной — распространенным питательным компонентом удобрений. Для исследования были выбраны экологичные и дешевые минералы, которые зачастую складируются как отходы горного производства, отметили ученые.
Смектит, по словам ученых ТПУ, отличается хорошей способностью к набуханию, что обеспечивает качественную инкапсуляцию азота. Глауконит же является не только эффективным стабилизатором, но и дополнительным источником калия для растений.
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"Мы использовали как известный метод активации в планетарной мельнице, так и менее известный, но более дешевый метод активации в кольцевой мельнице. Исследование позволило подобрать оптимальные параметры — соотношение минерала и нутриента, время и вид активации — для получения композитов с требуемой структурой", — сообщил Рудмин.
Исследование проводилось совместно со специалистами Тюменского государственного университета. В дальнейшем коллектив ученых планирует продолжить разработку "умных" удобрений на основе глинистых минералов. Исследование проводилось в рамках совместного проекта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Департаментом науки и технологии Правительства Индии, № 19-55-45002.
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