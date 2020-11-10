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Тольятти получил 50 пассажирских автобусов на газомоторном топливе
Тольятти получил 50 пассажирских автобусов на газомоторном топливе
Транспортные предприятия Тольятти во вторник получили 50 новых пассажирских автобусов на газомоторном топливе, сообщила пресс-служба правительства Самарской... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T21:14
2020-11-10T21:14
дмитрий азаров
самарская область
тольятти
общество
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САМАРА, 10 ноя - РИА Новости. Транспортные предприятия Тольятти во вторник получили 50 новых пассажирских автобусов на газомоторном топливе, сообщила пресс-служба правительства Самарской области."Во вторник, 10 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках рабочей поездки в Тольятти передал ключи от 50 новых автобусов ЛиАЗ на газомоторном топливе городским автотранспортным предприятиям, а также патрульные автомобили Skoda Octavia и Lada Granta – подразделениям МВД Тольятти, Сызрани, Жигулевска и Ставропольского района", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, автобусы и спецтранспорт поступили в регион по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Право управлять новыми ЛиАЗами получили лучшие водители трех АТП Тольятти."Мы вручаем ключи надежным людям, которые ежедневно отвечают за жизни сотен людей", – цитирует Азарова пресс-служба. По его словам, особенно это проявилось в период пандемии, когда водители, нередко выслушивая недовольство людей, тактично, но настойчиво рекомендуют пассажирам надеть маску ради сохранения своего и общественного здоровья."Хочу поблагодарить вас за выдержку, умение объяснить и сделать свое дело так, как и должен делать человек ответственный – водитель", – сказал губернатор.Он подчеркнул, что решение передать Тольятти все 50 ЛиАЗов было принято не случайно. "Для жителей Тольятти вопрос защиты экологии, окружающей среды, атмосферного воздуха очень важен. Многие горожане обращаются с этими вопросами. Откликаясь на их просьбы, их чаяния, мы стараемся делать все возможное для того, чтобы экологическую ситуацию улучшить", - отметил Азаров.В День сотрудника органов внутренних дел новые патрульные машины получили работники ГУ МВД по Самарской области. Отмечается, что это не первое обновление автопарка в этом году: в январе ведомству передали 45 автомобилей, чуть позже парк пополнился еще 64 машинами, а до конца ноября подразделения получат еще 17 единиц техники. Также будет продолжена работа по модернизации пассажирского транспорта: Минтрансом России уже одобрена заявка Самарской области о приобретении в 2021 году для Самары 22 троллейбусов.
https://ria.ru/20201110/byudzhet-1583998644.html
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самарская область
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дмитрий азаров, самарская область, тольятти, общество

Тольятти получил 50 пассажирских автобусов на газомоторном топливе

21:14 10.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкСалон автобуса
Салон автобуса - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Евгений Самарин
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САМАРА, 10 ноя - РИА Новости. Транспортные предприятия Тольятти во вторник получили 50 новых пассажирских автобусов на газомоторном топливе, сообщила пресс-служба правительства Самарской области.
"Во вторник, 10 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках рабочей поездки в Тольятти передал ключи от 50 новых автобусов ЛиАЗ на газомоторном топливе городским автотранспортным предприятиям, а также патрульные автомобили Skoda Octavia и Lada Granta – подразделениям МВД Тольятти, Сызрани, Жигулевска и Ставропольского района", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, автобусы и спецтранспорт поступили в регион по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Право управлять новыми ЛиАЗами получили лучшие водители трех АТП Тольятти.
"Мы вручаем ключи надежным людям, которые ежедневно отвечают за жизни сотен людей", – цитирует Азарова пресс-служба. По его словам, особенно это проявилось в период пандемии, когда водители, нередко выслушивая недовольство людей, тактично, но настойчиво рекомендуют пассажирам надеть маску ради сохранения своего и общественного здоровья.
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"Хочу поблагодарить вас за выдержку, умение объяснить и сделать свое дело так, как и должен делать человек ответственный – водитель", – сказал губернатор.
Он подчеркнул, что решение передать Тольятти все 50 ЛиАЗов было принято не случайно. "Для жителей Тольятти вопрос защиты экологии, окружающей среды, атмосферного воздуха очень важен. Многие горожане обращаются с этими вопросами. Откликаясь на их просьбы, их чаяния, мы стараемся делать все возможное для того, чтобы экологическую ситуацию улучшить", - отметил Азаров.
В День сотрудника органов внутренних дел новые патрульные машины получили работники ГУ МВД по Самарской области. Отмечается, что это не первое обновление автопарка в этом году: в январе ведомству передали 45 автомобилей, чуть позже парк пополнился еще 64 машинами, а до конца ноября подразделения получат еще 17 единиц техники. Также будет продолжена работа по модернизации пассажирского транспорта: Минтрансом России уже одобрена заявка Самарской области о приобретении в 2021 году для Самары 22 троллейбусов.
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Дмитрий АзаровСамарская областьТольяттиОбщество
 
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