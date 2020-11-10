https://ria.ru/20201110/tinder-1583996428.html
Девушку заблокировали в Tinder за то, что она слишком красивая
Девушку заблокировали в Tinder за то, что она слишком красивая
Аккаунт 21-летней модели из Флориды Луны Бенна в приложении для знакомств Tinder заблокировали из-за того, что ее фото часто использовали мошенники, сообщило... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T19:21
2020-11-10T19:21
2020-11-10T19:22
флорида
сша
в мире
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Аккаунт 21-летней модели из Флориды Луны Бенна в приложении для знакомств Tinder заблокировали из-за того, что ее фото часто использовали мошенники, сообщило издание Mirror.По данным таблоида, девушка зарегистрировалась на сайте в 2017 году, где ее фото стали популярными среди мошенников. Ее изображения использовались для создания фейковых аккаунтов, с помощью которых обманывали других людей. Приложение начало блокировать мошенников, но алгоритмы не смогли отличить настоящий профиль от поддельного, и Луну заблокировали вместе с ними."Я разочарована, что люди крадут мои фото для фейковых аккаунтов. Это грустно и для человека на картинке, и для тех, кого таким образом обманули", - заявила модель.Девушка рассказала изданию, что при использовании приложения получала множество предложений о знакомстве. Мужчины предлагали ей подарки и путешествия, кто-то обещал дать денег за встречу, некоторые даже просили ее руки. Модель также отметила, что некоторые молодые люди вели себя странно, ссылаясь на то, что на них так действует ее присутствие.
https://ria.ru/20170823/1500963224.html
флорида
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
флорида, сша, в мире
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости.
Аккаунт 21-летней модели из Флориды
Луны Бенна в приложении для знакомств Tinder заблокировали из-за того, что ее фото часто использовали мошенники, сообщило издание Mirror
.
По данным таблоида, девушка зарегистрировалась на сайте в 2017 году, где ее фото стали популярными среди мошенников. Ее изображения использовались для создания фейковых аккаунтов, с помощью которых обманывали других людей. Приложение начало блокировать мошенников, но алгоритмы не смогли отличить настоящий профиль от поддельного, и Луну заблокировали вместе с ними.
"Я разочарована, что люди крадут мои фото для фейковых аккаунтов. Это грустно и для человека на картинке, и для тех, кого таким образом обманули", - заявила модель.
Девушка рассказала изданию, что при использовании приложения получала множество предложений о знакомстве. Мужчины предлагали ей подарки и путешествия, кто-то обещал дать денег за встречу, некоторые даже просили ее руки. Модель также отметила, что некоторые молодые люди вели себя странно, ссылаясь на то, что на них так действует ее присутствие.