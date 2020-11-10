https://ria.ru/20201110/terrorizm-1583955852.html
В ШОС заявили об опасности распространения террористической идеологии
В ШОС заявили об опасности распространения террористической идеологии
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявили о необходимости пресечь распространение террористической идеологии, так как ее продвижение создает... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T16:09
2020-11-10T16:09
2020-11-10T16:18
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявили о необходимости пресечь распространение террористической идеологии, так как ее продвижение создает условия для вербовки."Государства-члены подчеркивают необходимость активизации общих усилий по предотвращению и пресечению распространения террористической, сепаратистской и экстремистской идеологии. Они убеждены, что продвижение экстремистских, сепаратистских и террористических идей, любая информационная поддержка, пропаганда и оправдание терроризма создают условия для распространения радикальных настроений и вербовки сторонников в ряды террористических организаций", - говорится в московской декларации Совета глав государств-членов ШОС, опубликованной на сайте Кремля.
https://ria.ru/20201110/terrorizm-1583951649.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шос, в мире