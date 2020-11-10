https://ria.ru/20201110/terrorizm-1583951649.html
В ШОС оценили опасность терроризма и экстремизма
В ШОС оценили опасность терроризма и экстремизма
Страны Шанхайской организации сотрудничества отмечают, что терроризм, экстремизм, оборот наркотиков и киберпреступность продолжают нарастать, усиливается связь... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:53
2020-11-10T15:53
2020-11-10T15:53
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества отмечают, что терроризм, экстремизм, оборот наркотиков и киберпреступность продолжают нарастать, усиливается связь между ними, говорится в московской декларации Совета глав государств ШОС, опубликованной на сайте Кремля."Государства-члены отмечают, что транснациональные вызовы и угрозы безопасности, прежде всего терроризм, сепаратизм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков, организованная преступность и киберпреступность продолжают нарастать, усиливается взаимосвязанность между ними. Они, подтверждая центральную и координирующую роль ООН, выступают за осуществление скоординированных действий для купирования этих рисков на основе соблюдения международного права и уважения национального законодательства каждого государства", - говорится в декларации.
https://ria.ru/20201110/evraziya-1583949212.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шос, оон, в мире