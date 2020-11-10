https://ria.ru/20201110/terrorizm-1583951649.html

В ШОС оценили опасность терроризма и экстремизма

В ШОС оценили опасность терроризма и экстремизма

Страны Шанхайской организации сотрудничества отмечают, что терроризм, экстремизм, оборот наркотиков и киберпреступность продолжают нарастать, усиливается связь... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T15:53

2020-11-10T15:53

2020-11-10T15:53

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества отмечают, что терроризм, экстремизм, оборот наркотиков и киберпреступность продолжают нарастать, усиливается связь между ними, говорится в московской декларации Совета глав государств ШОС, опубликованной на сайте Кремля."Государства-члены отмечают, что транснациональные вызовы и угрозы безопасности, прежде всего терроризм, сепаратизм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков, организованная преступность и киберпреступность продолжают нарастать, усиливается взаимосвязанность между ними. Они, подтверждая центральную и координирующую роль ООН, выступают за осуществление скоординированных действий для купирования этих рисков на основе соблюдения международного права и уважения национального законодательства каждого государства", - говорится в декларации.

https://ria.ru/20201110/evraziya-1583949212.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шос, оон, в мире