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Путин назвал конфликты в Ливии и Йемене источниками терроризма
Путин назвал конфликты в Ливии и Йемене источниками терроризма
Опасная нестабильность сохраняется на Ближнем Востоке и в Северной Африке, вооруженные конфликты в Ливии и Йемене, остающиеся на территории Сирии анклавы... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:06
2020-11-10T13:06
северная африка
ближний восток
владимир путин
йемен
ливия
сирия
в мире
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Опасная нестабильность сохраняется на Ближнем Востоке и в Северной Африке, вооруженные конфликты в Ливии и Йемене, остающиеся на территории Сирии анклавы бандформирований являются источниками распространения террористической угрозы, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, отдельного внимания, конечно, заслуживает перемещение боевиков за пределы этого региона, так как это "еще больше обостряет конфликты".
https://ria.ru/20201110/putin-1583901259.html
северная африка
ближний восток
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северная африка, ближний восток, владимир путин, йемен, ливия, сирия, в мире

Путин назвал конфликты в Ливии и Йемене источниками терроризма

13:06 10.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Опасная нестабильность сохраняется на Ближнем Востоке и в Северной Африке, вооруженные конфликты в Ливии и Йемене, остающиеся на территории Сирии анклавы бандформирований являются источниками распространения террористической угрозы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Опасная нестабильность сохраняется на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Вооруженное противостояние в Ливии и Йемене, остающиеся на территории Сирии анклавы бандформирований, являются источниками распространения террористической угрозы, наркотиков и оружия", - сказал Путин, выступая на заседании ШОС.

По его словам, отдельного внимания, конечно, заслуживает перемещение боевиков за пределы этого региона, так как это "еще больше обостряет конфликты".
Президент РФ Владимир Путин во время заявления по поводу ситуции в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
12:23
Путин заявил, что миру угрожают терроризм и наркотрафик
 
Северная АфрикаБлижний ВостокВладимир ПутинЙеменЛивияСирияВ мире
 
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