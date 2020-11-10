https://ria.ru/20201110/terrorizm-1583910789.html

Путин назвал конфликты в Ливии и Йемене источниками терроризма

Путин назвал конфликты в Ливии и Йемене источниками терроризма

Опасная нестабильность сохраняется на Ближнем Востоке и в Северной Африке, вооруженные конфликты в Ливии и Йемене, остающиеся на территории Сирии анклавы... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:06

2020-11-10T13:06

2020-11-10T13:06

северная африка

ближний восток

владимир путин

йемен

ливия

сирия

в мире

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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Опасная нестабильность сохраняется на Ближнем Востоке и в Северной Африке, вооруженные конфликты в Ливии и Йемене, остающиеся на территории Сирии анклавы бандформирований являются источниками распространения террористической угрозы, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, отдельного внимания, конечно, заслуживает перемещение боевиков за пределы этого региона, так как это "еще больше обостряет конфликты".

https://ria.ru/20201110/putin-1583901259.html

северная африка

ближний восток

йемен

ливия

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северная африка, ближний восток, владимир путин, йемен, ливия, сирия, в мире