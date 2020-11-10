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Мясников развеял популярный миф о повышенной температуре
Мясников развеял популярный миф о повышенной температуре
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", можно ли принимать душ при повышенной температуре. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T02:36
2020-11-10T02:36
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", можно ли принимать душ при повышенной температуре."Когда человек заболевает, ему говорят, что нельзя мыться. Даже прививку делают, и говорят три дня не мыться. И вот они лежат в поту, пахнут всеми ароматами немытого тела. И какой смысл? Душ принимать и можно, и нужно", — заявил Мясников.По его словам, если у человека высокая температура и он не может самостоятельно мыться, его необходимо обтирать, так как это принесет человеку облегчение. Он отметил, что простуда не может быть препятствием для ежедневной гигиены."Кожа начинает дышать, больному просто становится легче", — заключил телеведущий.
https://ria.ru/20201108/myasnikov-1583621578.html
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александр мясников (врач), здоровье, общество

Мясников развеял популярный миф о повышенной температуре

02:36 10.11.2020
 
© Фото : ВГТРКАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : ВГТРК
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", можно ли принимать душ при повышенной температуре.
"Когда человек заболевает, ему говорят, что нельзя мыться. Даже прививку делают, и говорят три дня не мыться. И вот они лежат в поту, пахнут всеми ароматами немытого тела. И какой смысл? Душ принимать и можно, и нужно", — заявил Мясников.
По его словам, если у человека высокая температура и он не может самостоятельно мыться, его необходимо обтирать, так как это принесет человеку облегчение. Он отметил, что простуда не может быть препятствием для ежедневной гигиены.
"Кожа начинает дышать, больному просто становится легче", — заключил телеведущий.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
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Мясников предупредил об опасности антибиотиков
 
Александр Мясников (врач)ЗдоровьеОбщество
 
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