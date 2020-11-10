https://ria.ru/20201110/temperatura-1583850258.html

Мясников развеял популярный миф о повышенной температуре

Мясников развеял популярный миф о повышенной температуре

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", можно ли принимать душ при повышенной температуре. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T02:36

2020-11-10T02:36

2020-11-10T02:36

александр мясников (врач)

здоровье

общество

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", можно ли принимать душ при повышенной температуре."Когда человек заболевает, ему говорят, что нельзя мыться. Даже прививку делают, и говорят три дня не мыться. И вот они лежат в поту, пахнут всеми ароматами немытого тела. И какой смысл? Душ принимать и можно, и нужно", — заявил Мясников.По его словам, если у человека высокая температура и он не может самостоятельно мыться, его необходимо обтирать, так как это принесет человеку облегчение. Он отметил, что простуда не может быть препятствием для ежедневной гигиены."Кожа начинает дышать, больному просто становится легче", — заключил телеведущий.

https://ria.ru/20201108/myasnikov-1583621578.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье, общество