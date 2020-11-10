https://ria.ru/20201110/telemeditsina-1583905077.html

В Ивановской области возобновили услугу телемедицины

В Ивановской области возобновили услугу телемедицины

Жители Ивановской области до конца года смогут воспользоваться услугами телемедицины в рамках проекта сервиса "Доктор рядом", решение возобновить работу принято РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:38

2020-11-10T12:38

2020-11-10T12:38

ивановская область

здоровье - общество

ивановская область

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ИВАНОВО, 10 ноя – РИА Новости. Жители Ивановской области до конца года смогут воспользоваться услугами телемедицины в рамках проекта сервиса "Доктор рядом", решение возобновить работу принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Услугу телемедицины запустили в регионе в апреле этого года. За четыре месяца этим сервисом воспользовались более 5 тысяч жителей области, в день это составило порядка 130-150 консультаций."Жители могут получить оперативную дистанционную консультацию врачей по 8 специальностям: терапия, педиатрия, гастроэнтерология, кардиология, эндокринология и другим направлениям", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что получить консультацию сервиса "Доктор рядом" можно на сайте либо через приложение. Необходимо зарегистрироваться, после чего выбрать врача и, используя промокод IVANOVO, получить консультацию. Также услуга доступна по телефону.Как отметил глава облздрава Артур Фокин, система здравоохранения испытывает колоссальные нагрузки, и телемедицина поможет снять определенное напряжение в поликлиниках. "Другие заболевания никуда не ушли, и консультации врачей порой необходимы. Поэтому для тех, кто хотел бы получить консультацию врача, телемедицина будет хорошим выходом", — отметил Фокин.

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583198154.html

ивановская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, ивановская область