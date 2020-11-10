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https://ria.ru/20201110/teatr-1583936872.html
Спектакли Богомолова и Рыжакова получили "Золотые маски"
Спектакли Богомолова и Рыжакова получили "Золотые маски"
Постановки МХТ, Театра Наций и региональных театров отметили "Золтыми масками" за драматические проекты. РИА Новости, 10.11.2020
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константин богомолов
виктор рыжаков
современник (театр)
культура
игорь гордин
дмитрий крымов
чулпан хаматова
театр наций
евгений миронов
театральный фестиваль "золотая маска"
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Постановки МХТ, Театра Наций и региональных театров отметили "Золтыми масками" за драматические проекты.Церемония награждения впервые за всю историю премии проходила онлайн, трансляция велась со сцены Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.Спектакль "Сережа" МХТ имени Чехова наградили за лучшую женскую роль в драме (Мария Смольникова) и режиссерскую работу (Дмитрий Крымов).Он отметил, что постановка задумывалась еще при Олеге Табакове.Лучшим спектаклем малой формы стал проект Константина Богомолова "Преступление и наказание" театра "Приют комедианта" в Санкт-Петербурге.Лучшей постановкой большой формы назвали "Иранскую конференцию" Театра Наций. Его режиссер и худрук "Современника" Виктор Рыжаков присоединился к трансляции по видеосвязи.В "Иранской конференции" играют Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Игорь Гордин, Ксения Раппопорт и другие.Также за драматические проекты отметили региональные театры.За лучшую мужскую роль— Ивана Волкова (и его Сирано де Бержерака в одноименной постановке Александринского театра). А еще Дарью Чураеву за женскую роль второго плана в "Ревизоре" псковского Театра драмы имени Пушкина и Андрея Черных (театр "Красный факел" в Новосибирске и роль второго плана в "Детях солнца").Павла Пряжко наградили за "Работу драматурга" в постановке "Сосед" "театра post" в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20201110/teatr-1583911304.html
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константин богомолов, виктор рыжаков, современник (театр), игорь гордин, дмитрий крымов, чулпан хаматова, театр наций, евгений миронов, театральный фестиваль "золотая маска", александринский театр, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко, ксения раппопорт, константин станиславский, ингеборга дапкунайте, новосибирск

Спектакли Богомолова и Рыжакова получили "Золотые маски"

15:11 10.11.2020
 
© Фото : предоставлено Театром НацийСпектакль "Иранская конференция"
Спектакль Иранская конференция - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : предоставлено Театром Наций
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Постановки МХТ, Театра Наций и региональных театров отметили "Золтыми масками" за драматические проекты.
Церемония награждения впервые за всю историю премии проходила онлайн, трансляция велась со сцены Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Спектакль "Сережа" МХТ имени Чехова наградили за лучшую женскую роль в драме (Мария Смольникова) и режиссерскую работу (Дмитрий Крымов).

"Не думал, что мне дадут четвертую "Золотую маску", — признался Крымов во время трансляции.

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктер Виктор Хориняк в сцене из спектакля "Сережа" в МХТ им. Чехова
Актер Виктор Хориняк в сцене из спектакля Сережа в МХТ им. Чехова - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Актер Виктор Хориняк в сцене из спектакля "Сережа" в МХТ им. Чехова
Он отметил, что постановка задумывалась еще при Олеге Табакове.
Лучшим спектаклем малой формы стал проект Константина Богомолова "Преступление и наказание" театра "Приют комедианта" в Санкт-Петербурге.
Лучшей постановкой большой формы назвали "Иранскую конференцию" Театра Наций. Его режиссер и худрук "Современника" Виктор Рыжаков присоединился к трансляции по видеосвязи.
© РИА Новости / Сергей ПятаковРежиссер Виктор Рыжаков
Режиссер Виктор Рыжаков - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Режиссер Виктор Рыжаков

"Команда замечательных артистов в замечательном театре говорит о самых важных вопросах, которые нас сегодня всех волнуют, — сказал режиссер. — И, думаю, развеем миф о том, что вместе очень большие артисты не могут сосуществовать. Они могут, и могут делать фантастические вещи"

В "Иранской конференции" играют Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Игорь Гордин, Ксения Раппопорт и другие.
© Фото : предоставлено Театром НацийЕвгений Миронов, спектакль "Иранская конференция"
Евгений Миронов, спектакль Иранская конференция - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : предоставлено Театром Наций
Евгений Миронов, спектакль "Иранская конференция"
Также за драматические проекты отметили региональные театры.
За лучшую мужскую роль— Ивана Волкова (и его Сирано де Бержерака в одноименной постановке Александринского театра). А еще Дарью Чураеву за женскую роль второго плана в "Ревизоре" псковского Театра драмы имени Пушкина и Андрея Черных (театр "Красный факел" в Новосибирске и роль второго плана в "Детях солнца").
Павла Пряжко наградили за "Работу драматурга" в постановке "Сосед" "театра post" в Санкт-Петербурге.
Торжественная церемония вручения Российской Национальной театральной Премии - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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КультураКонстантин БогомоловВиктор РыжаковСовременник (театр)Игорь ГординДмитрий КрымовЧулпан ХаматоваТеатр нацийЕвгений МироновТеатральный фестиваль "Золотая Маска"Александринский театрМузыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-ДанченкоКсения РаппопортКонстантин СтаниславскийИнгеборга ДапкунайтеНовосибирск
 
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