https://ria.ru/20201110/teatr-1583936872.html

Спектакли Богомолова и Рыжакова получили "Золотые маски"

Спектакли Богомолова и Рыжакова получили "Золотые маски"

Постановки МХТ, Театра Наций и региональных театров отметили "Золтыми масками" за драматические проекты. РИА Новости, 10.11.2020

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константин богомолов

виктор рыжаков

современник (театр)

культура

игорь гордин

дмитрий крымов

чулпан хаматова

театр наций

евгений миронов

театральный фестиваль "золотая маска"

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Постановки МХТ, Театра Наций и региональных театров отметили "Золтыми масками" за драматические проекты.Церемония награждения впервые за всю историю премии проходила онлайн, трансляция велась со сцены Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.Спектакль "Сережа" МХТ имени Чехова наградили за лучшую женскую роль в драме (Мария Смольникова) и режиссерскую работу (Дмитрий Крымов).Он отметил, что постановка задумывалась еще при Олеге Табакове.Лучшим спектаклем малой формы стал проект Константина Богомолова "Преступление и наказание" театра "Приют комедианта" в Санкт-Петербурге.Лучшей постановкой большой формы назвали "Иранскую конференцию" Театра Наций. Его режиссер и худрук "Современника" Виктор Рыжаков присоединился к трансляции по видеосвязи.В "Иранской конференции" играют Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Игорь Гордин, Ксения Раппопорт и другие.Также за драматические проекты отметили региональные театры.За лучшую мужскую роль— Ивана Волкова (и его Сирано де Бержерака в одноименной постановке Александринского театра). А еще Дарью Чураеву за женскую роль второго плана в "Ревизоре" псковского Театра драмы имени Пушкина и Андрея Черных (театр "Красный факел" в Новосибирске и роль второго плана в "Детях солнца").Павла Пряжко наградили за "Работу драматурга" в постановке "Сосед" "театра post" в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20201110/teatr-1583911304.html

новосибирск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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