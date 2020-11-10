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Культура
https://ria.ru/20201110/teatr-1583916745.html
"Зимняя сказка" и "Влюбленный дьявол" получили "Золотые маски"
"Зимняя сказка" и "Влюбленный дьявол" получили "Золотые маски"
Постановки "Зимняя сказка" Большого театра и "Влюбленный дьявол" Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко получили "Золотые маски" в... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:49
2020-11-10T14:57
культура
александр вустин
театр
большой театр
московский драматический театр имени к. с. станиславского
театральный фестиваль "золотая маска"
константин станиславский
нью-йорк (город)
сша
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Постановки "Зимняя сказка" Большого театра и "Влюбленный дьявол" Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко получили "Золотые маски" в категориях балеты и оперы.Церемония награждения впервые за всю историю премии проходит онлайн.В категории "Балет/современный танец" Большой театр получил награды за лучшую мужскую роль (Артем Овчаренко и его Лента в "Зимней сказке"), за дирижерскую работу (Антон Гришанин за эту же постановку). Жюри также отметило "Артефакт-сюиту" ГАБТа как лучше балет-спектакль.В номинации "Опера" несколько призов вручили постановке "Влюбленный дьявол" (за детскую роль — Дарье Тереховой, мужскую роль — Антону Росицкому). Александра Вустина, который скончался ранее в этом году, отметили за работу композитора в музыкальном театре.В номинации "Лучший спектакль в опере" победили "Три сестры" Урал Оперы Балета из Екатеринбурга. Обладателем "Золотой маски" также стал режиссер этой постановки Кристофер Олден.Он присоединился к трансляции из Нью-Йорка и отметил, что в США сейчас раннее утро, но он рад, что поставил будильник и не проспал свою победу.Лучшим дирижером в оперном спектакле стал Айнарс Рубикис ("Русалка", Большой театр).
https://ria.ru/20201110/teatr-1583911304.html
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александр вустин, театр, большой театр, московский драматический театр имени к. с. станиславского, театральный фестиваль "золотая маска", константин станиславский, нью-йорк (город), сша

"Зимняя сказка" и "Влюбленный дьявол" получили "Золотые маски"

13:49 10.11.2020 (обновлено: 14:57 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАктеры Дарья Мороз и Сергей Епишев во время онлайн-трансляция церемонии награждения театральной премии "Золотая маска"
Актеры Дарья Мороз и Сергей Епишев во время онлайн-трансляция церемонии награждения театральной премии Золотая маска - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Постановки "Зимняя сказка" Большого театра и "Влюбленный дьявол" Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко получили "Золотые маски" в категориях балеты и оперы.
Церемония награждения впервые за всю историю премии проходит онлайн.
В категории "Балет/современный танец" Большой театр получил награды за лучшую мужскую роль (Артем Овчаренко и его Лента в "Зимней сказке"), за дирижерскую работу (Антон Гришанин за эту же постановку). Жюри также отметило "Артефакт-сюиту" ГАБТа как лучше балет-спектакль.
В номинации "Опера" несколько призов вручили постановке "Влюбленный дьявол" (за детскую роль — Дарье Тереховой, мужскую роль — Антону Росицкому). Александра Вустина, который скончался ранее в этом году, отметили за работу композитора в музыкальном театре.
© Фото : Сергей Родионов/ ГБУК г. Москвы «МАМТ»Сцена из спектакля "Влюбленный дьявол"
Сцена из спектакля Влюбленный дьявол - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : Сергей Родионов/ ГБУК г. Москвы «МАМТ»
Сцена из спектакля "Влюбленный дьявол"
В номинации "Лучший спектакль в опере" победили "Три сестры" Урал Оперы Балета из Екатеринбурга. Обладателем "Золотой маски" также стал режиссер этой постановки Кристофер Олден.
Он присоединился к трансляции из Нью-Йорка и отметил, что в США сейчас раннее утро, но он рад, что поставил будильник и не проспал свою победу.
Лучшим дирижером в оперном спектакле стал Айнарс Рубикис ("Русалка", Большой театр).
Торжественная церемония вручения Российской Национальной театральной Премии - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
13:23Культура
Пермский театр стал лидером "Золотой маски" в категории оперетты
 
КультураАлександр ВустинТеатрБольшой театрМосковский драматический театр имени К. С. СтаниславскогоТеатральный фестиваль "Золотая Маска"Константин СтаниславскийНью-Йорк (город)США
 
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