https://ria.ru/20201110/teatr-1583916745.html

"Зимняя сказка" и "Влюбленный дьявол" получили "Золотые маски"

"Зимняя сказка" и "Влюбленный дьявол" получили "Золотые маски"

Постановки "Зимняя сказка" Большого театра и "Влюбленный дьявол" Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко получили "Золотые маски" в... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:49

2020-11-10T13:49

2020-11-10T14:57

культура

александр вустин

театр

большой театр

московский драматический театр имени к. с. станиславского

театральный фестиваль "золотая маска"

константин станиславский

нью-йорк (город)

сша

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Постановки "Зимняя сказка" Большого театра и "Влюбленный дьявол" Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко получили "Золотые маски" в категориях балеты и оперы.Церемония награждения впервые за всю историю премии проходит онлайн.В категории "Балет/современный танец" Большой театр получил награды за лучшую мужскую роль (Артем Овчаренко и его Лента в "Зимней сказке"), за дирижерскую работу (Антон Гришанин за эту же постановку). Жюри также отметило "Артефакт-сюиту" ГАБТа как лучше балет-спектакль.В номинации "Опера" несколько призов вручили постановке "Влюбленный дьявол" (за детскую роль — Дарье Тереховой, мужскую роль — Антону Росицкому). Александра Вустина, который скончался ранее в этом году, отметили за работу композитора в музыкальном театре.В номинации "Лучший спектакль в опере" победили "Три сестры" Урал Оперы Балета из Екатеринбурга. Обладателем "Золотой маски" также стал режиссер этой постановки Кристофер Олден.Он присоединился к трансляции из Нью-Йорка и отметил, что в США сейчас раннее утро, но он рад, что поставил будильник и не проспал свою победу.Лучшим дирижером в оперном спектакле стал Айнарс Рубикис ("Русалка", Большой театр).

https://ria.ru/20201110/teatr-1583911304.html

нью-йорк (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр вустин, театр, большой театр, московский драматический театр имени к. с. станиславского, театральный фестиваль "золотая маска", константин станиславский, нью-йорк (город), сша