https://ria.ru/20201110/teatr-1583911304.html

Пермский театр стал лидером "Золотой маски" в категории оперетты

Пермский театр стал лидером "Золотой маски" в категории оперетты

Пермский "Театр-театр" стал триумфатором премии "Золотая маска" в категории оперетты и мюзикла. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:23

2020-11-10T13:23

2020-11-10T14:54

культура

театр

алексей франдетти

театр наций

театральный фестиваль "золотая маска"

константин станиславский

пермь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583935231_0:268:3078:1999_1400x0_80_0_0_2b5d736e5a114f6cc8ce7e63cdc8714d.jpg

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Пермский "Театр-театр" стал триумфатором премии "Золотая маска" в категории оперетты и мюзикла.Церемония награждения впервые за всю историю премии проходит онлайн и ведется со сцены Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.В большинстве номинаций категории "Оперетта/мюзикл" награды получил проект "Винил" "Театра-театра". Постановка стала лучшим проектом, также жюри отметило женскую роль (Анна Огорельцева и ее партию Капитолины), мужскую роль (Марат Мударисов, Жоржи), дирижера (Татьяна Виноградова).Создатели вышли на прямую связь из Перми и признались, что долго не могли выпустить спектакль, поскольку ждали окончания реконструкции сцены.А лучшим режиссером в категории "Оперетта/мюзикл" стал Алексей Франдетти и его работа "Стиляги" в Театре Наций.На нынешнюю "Золотую маску" было номинировано более 240 деятелей театра, в фестивале участвовало 78 спектаклей.

https://ria.ru/20201110/teatr-1583893041.html

пермь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, алексей франдетти, театр наций, театральный фестиваль "золотая маска", константин станиславский, пермь