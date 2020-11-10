https://ria.ru/20201110/teatr-1583911304.html
Пермский театр стал лидером "Золотой маски" в категории оперетты
Пермский театр стал лидером "Золотой маски" в категории оперетты
Пермский "Театр-театр" стал триумфатором премии "Золотая маска" в категории оперетты и мюзикла. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:23
2020-11-10T13:23
2020-11-10T14:54
культура
театр
алексей франдетти
театр наций
театральный фестиваль "золотая маска"
константин станиславский
пермь
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Пермский "Театр-театр" стал триумфатором премии "Золотая маска" в категории оперетты и мюзикла.Церемония награждения впервые за всю историю премии проходит онлайн и ведется со сцены Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.В большинстве номинаций категории "Оперетта/мюзикл" награды получил проект "Винил" "Театра-театра". Постановка стала лучшим проектом, также жюри отметило женскую роль (Анна Огорельцева и ее партию Капитолины), мужскую роль (Марат Мударисов, Жоржи), дирижера (Татьяна Виноградова).Создатели вышли на прямую связь из Перми и признались, что долго не могли выпустить спектакль, поскольку ждали окончания реконструкции сцены.А лучшим режиссером в категории "Оперетта/мюзикл" стал Алексей Франдетти и его работа "Стиляги" в Театре Наций.На нынешнюю "Золотую маску" было номинировано более 240 деятелей театра, в фестивале участвовало 78 спектаклей.
https://ria.ru/20201110/teatr-1583893041.html
пермь
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр, алексей франдетти, театр наций, театральный фестиваль "золотая маска", константин станиславский, пермь
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Пермский "Театр-театр" стал триумфатором премии "Золотая маска" в категории оперетты и мюзикла.
Церемония награждения впервые за всю историю премии проходит онлайн и ведется со сцены Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
В большинстве номинаций категории "Оперетта/мюзикл" награды получил проект "Винил" "Театра-театра". Постановка стала лучшим проектом, также жюри отметило женскую роль (Анна Огорельцева и ее партию Капитолины), мужскую роль (Марат Мударисов, Жоржи), дирижера (Татьяна Виноградова).
Создатели вышли на прямую связь из Перми и признались, что долго не могли выпустить спектакль, поскольку ждали окончания реконструкции сцены.
"Но теперь у нас теперь самая продвинутая и интересная сцена. Спасибо всем, кто принимал участие в создании этой небольшой истории", — сказали они.
А лучшим режиссером в категории "Оперетта/мюзикл" стал Алексей Франдетти и его работа "Стиляги" в Театре Наций.
На нынешнюю "Золотую маску" было номинировано более 240 деятелей театра, в фестивале участвовало 78 спектаклей.