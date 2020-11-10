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https://ria.ru/20201110/teatr-1583911304.html
Пермский театр стал лидером "Золотой маски" в категории оперетты
Пермский театр стал лидером "Золотой маски" в категории оперетты
Пермский "Театр-театр" стал триумфатором премии "Золотая маска" в категории оперетты и мюзикла. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:23
2020-11-10T14:54
культура
театр
алексей франдетти
театр наций
театральный фестиваль "золотая маска"
константин станиславский
пермь
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Пермский "Театр-театр" стал триумфатором премии "Золотая маска" в категории оперетты и мюзикла.Церемония награждения впервые за всю историю премии проходит онлайн и ведется со сцены Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.В большинстве номинаций категории "Оперетта/мюзикл" награды получил проект "Винил" "Театра-театра". Постановка стала лучшим проектом, также жюри отметило женскую роль (Анна Огорельцева и ее партию Капитолины), мужскую роль (Марат Мударисов, Жоржи), дирижера (Татьяна Виноградова).Создатели вышли на прямую связь из Перми и признались, что долго не могли выпустить спектакль, поскольку ждали окончания реконструкции сцены.А лучшим режиссером в категории "Оперетта/мюзикл" стал Алексей Франдетти и его работа "Стиляги" в Театре Наций.На нынешнюю "Золотую маску" было номинировано более 240 деятелей театра, в фестивале участвовало 78 спектаклей.
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театр, алексей франдетти, театр наций, театральный фестиваль "золотая маска", константин станиславский, пермь

Пермский театр стал лидером "Золотой маски" в категории оперетты

13:23 10.11.2020 (обновлено: 14:54 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТоржественная церемония вручения Российской Национальной театральной Премии
Торжественная церемония вручения Российской Национальной театральной Премии - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Пермский "Театр-театр" стал триумфатором премии "Золотая маска" в категории оперетты и мюзикла.
Церемония награждения впервые за всю историю премии проходит онлайн и ведется со сцены Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
В большинстве номинаций категории "Оперетта/мюзикл" награды получил проект "Винил" "Театра-театра". Постановка стала лучшим проектом, также жюри отметило женскую роль (Анна Огорельцева и ее партию Капитолины), мужскую роль (Марат Мударисов, Жоржи), дирижера (Татьяна Виноградова).
Создатели вышли на прямую связь из Перми и признались, что долго не могли выпустить спектакль, поскольку ждали окончания реконструкции сцены.

"Но теперь у нас теперь самая продвинутая и интересная сцена. Спасибо всем, кто принимал участие в создании этой небольшой истории", — сказали они.

© Фото : предоставлено театром на Таганке/Юрий БогомазРежиссер Алексей Франдетти
Режиссер Алексей Франдетти - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : предоставлено театром на Таганке/Юрий Богомаз
Режиссер Алексей Франдетти
А лучшим режиссером в категории "Оперетта/мюзикл" стал Алексей Франдетти и его работа "Стиляги" в Театре Наций.
На нынешнюю "Золотую маску" было номинировано более 240 деятелей театра, в фестивале участвовало 78 спектаклей.
Онлайн-трансляция церемонии награждения театральной премии Золотая маска на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
12:05Культура
Церемония награждения премии "Золотая маска" впервые началась онлайн
 
КультураТеатрАлексей ФрандеттиТеатр нацийТеатральный фестиваль "Золотая Маска"Константин СтаниславскийПермь
 
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