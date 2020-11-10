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В Таиланде планируется создать три живописных туристических маршрута
В Таиланде планируется создать три живописных туристических маршрута
Департамент сельских дорог Минтранспорта Таиланда разрабатывает три живописных туристических маршрута на юге, в центре и на северо-востоке страны, сообщает TTG... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T19:56
2020-11-10T19:56
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Департамент сельских дорог Минтранспорта Таиланда разрабатывает три живописных туристических маршрута на юге, в центре и на северо-востоке страны, сообщает TTG Asia.Они соединят населенные пункты вдоль западного побережья Сиамского залива. Первый — от провинции Самутпракан до провинции Наратхиват. Второй — маршрут Нага Вити по реке Меконг и провинциям Лоэй и Убонратчатхани. Третий — маршрут Бурапха Кхири, проходящий через провинции Накхоннайок, Накхонратчасима, Прачинбури и Са Каео.Власти обещают обеспечить там безопасное и комфортное путешествие. Дороги будут отремонтированы, а где нужно – проложены, рассказал глава департамента сельских дорог Патом Чалойварет.Строительство предполагается начать в 2022 году, а завершить к 2026 году.
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туризм, новости - туризм, таиланд

В Таиланде планируется создать три живописных туристических маршрута

19:56 10.11.2020
 
© Фото : Александр АндреевТаиланд
Таиланд - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Департамент сельских дорог Минтранспорта Таиланда разрабатывает три живописных туристических маршрута на юге, в центре и на северо-востоке страны, сообщает TTG Asia.
Они соединят населенные пункты вдоль западного побережья Сиамского залива. Первый — от провинции Самутпракан до провинции Наратхиват. Второй — маршрут Нага Вити по реке Меконг и провинциям Лоэй и Убонратчатхани. Третий — маршрут Бурапха Кхири, проходящий через провинции Накхоннайок, Накхонратчасима, Прачинбури и Са Каео.
Власти обещают обеспечить там безопасное и комфортное путешествие. Дороги будут отремонтированы, а где нужно – проложены, рассказал глава департамента сельских дорог Патом Чалойварет.
Строительство предполагается начать в 2022 году, а завершить к 2026 году.
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