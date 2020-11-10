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В Таиланде планируется создать три живописных туристических маршрута
В Таиланде планируется создать три живописных туристических маршрута
Департамент сельских дорог Минтранспорта Таиланда разрабатывает три живописных туристических маршрута на юге, в центре и на северо-востоке страны, сообщает TTG... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T19:56
2020-11-10T19:56
2020-11-10T19:56
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таиланд
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Департамент сельских дорог Минтранспорта Таиланда разрабатывает три живописных туристических маршрута на юге, в центре и на северо-востоке страны, сообщает TTG Asia.Они соединят населенные пункты вдоль западного побережья Сиамского залива. Первый — от провинции Самутпракан до провинции Наратхиват. Второй — маршрут Нага Вити по реке Меконг и провинциям Лоэй и Убонратчатхани. Третий — маршрут Бурапха Кхири, проходящий через провинции Накхоннайок, Накхонратчасима, Прачинбури и Са Каео.Власти обещают обеспечить там безопасное и комфортное путешествие. Дороги будут отремонтированы, а где нужно – проложены, рассказал глава департамента сельских дорог Патом Чалойварет.Строительство предполагается начать в 2022 году, а завершить к 2026 году.
https://ria.ru/20201029/kuba-1581961826.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, таиланд