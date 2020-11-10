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Россияне в Таиланде стали жертвами мошенницы
Россияне в Таиланде стали жертвами мошенницы
Жалобы на мошенничество поступили в полицию острова Самуи от иностранных экспатов, в том числе россиян, сообщает Турпром. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:19
2020-11-10T15:19
туризм
туризм
туристы
визы
новости - туризм
таиланд
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Жалобы на мошенничество поступили в полицию острова Самуи от иностранных экспатов, в том числе россиян, сообщает Турпром. Туристы заявили, что тайская предпринимательница обманным путем выманила у них депозиты от 10 тысяч до 100 тысяч бат за услуги продления визы, затем исчезла с этими деньгами. Пока среди обратившихся восемь пострадавших, но они уверены, что вскоре к ним присоединятся еще люди.Своих "собратьев по несчастью" они ищут через Facebook. По их оценкам, аферистка могла таким образом позаимствовать у туристов около 10 миллионов бат.Пострадавших поддержало и тайское телевидение, в том числе продемонстрировав визитку компании аферистки. Полиция подтвердила, что о ней слышат не впервые. Она уже вызвана в участок, и если не явится, ее планируют арестовать.Сейчас в Таиланде для застрявших из-за коронавируса экспатов действует "визовая амнистия", однако каждый раз власти ее продлевают буквально в последний день, поэтому туристы опасаются просрочить документ и оказаться на нелегальном положении.
https://ria.ru/20201101/tyurma-1582371987.html
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туризм, туристы, визы, новости - туризм, таиланд

Россияне в Таиланде стали жертвами мошенницы

15:19 10.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПустая улица в курортном районе Патонга в Таиланде
Пустая улица в курортном районе Патонга в Таиланде - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Жалобы на мошенничество поступили в полицию острова Самуи от иностранных экспатов, в том числе россиян, сообщает Турпром.
Туристы заявили, что тайская предпринимательница обманным путем выманила у них депозиты от 10 тысяч до 100 тысяч бат за услуги продления визы, затем исчезла с этими деньгами. Пока среди обратившихся восемь пострадавших, но они уверены, что вскоре к ним присоединятся еще люди.
Своих "собратьев по несчастью" они ищут через Facebook. По их оценкам, аферистка могла таким образом позаимствовать у туристов около 10 миллионов бат.
Пострадавших поддержало и тайское телевидение, в том числе продемонстрировав визитку компании аферистки. Полиция подтвердила, что о ней слышат не впервые. Она уже вызвана в участок, и если не явится, ее планируют арестовать.
Сейчас в Таиланде для застрявших из-за коронавируса экспатов действует "визовая амнистия", однако каждый раз власти ее продлевают буквально в последний день, поэтому туристы опасаются просрочить документ и оказаться на нелегальном положении.
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