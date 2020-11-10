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Нижегородская область
https://ria.ru/20201110/subsidii-1583962143.html
Нижегородские частные театры в условиях COVID поддержат субсидиями
Нижегородские частные театры в условиях COVID поддержат субсидиями
Частные театры и концертные залы в Нижегородской области смогут получить региональные субсидии на оплату труда сотрудников и оплату услуг ЖКХ в рамках поддержки РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T16:35
2020-11-10T16:35
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя — РИА Новости. Частные театры и концертные залы в Нижегородской области смогут получить региональные субсидии на оплату труда сотрудников и оплату услуг ЖКХ в рамках поддержки в условиях пандемии, сообщил глава региона Глеб Никитин.Соответствующие изменения губернатор внес в указ "О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"."Помимо уже упомянутых в указе направлений деятельности, на региональные меры поддержки (субсидии на оплату труда сотрудников и оплату услуг ЖКХ) смогут рассчитывать частные театры и концертные залы, а также театральные студии", - пояснил Никитин.Кроме того, продлен срок выплаты субсидий по оплате труда сотрудникам и оплате ЖКУ для предприятий, чья деятельность связана с услугами в сфере туризма, с размещением людей для временного проживания (гостиниц, санаториев, профилакториев, баз отдыха), а также с народными художественными промыслами."Надеюсь, что это поможет предпринимателям и организациям в непростое время. Индустрии развлечений и туризма стали одними из самых пострадавших от распространения коронавируса во всем мире. Еще недавно мы рассчитывали, что сможем принять решения об открытии таких учреждений, но сейчас это не позволяет сделать санитарно-эпидемиологическая обстановка", - сказал Никитин.Подать заявку на выплату региональных субсидий можно до 31 января 2021 года.Помимо региональной субсидии, для нижегородских предпринимателей разработаны и другие меры поддержки. К примеру, в регионе можно получить средства под низкий процент по программе "1764" или в рамках программы микрокредитования, разработанной нижегородским минпромом.Всего в Нижегородской области с начала пандемии зафиксировано 45 686 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 38 105 человек, 908 пациентов скончались.
https://ria.ru/20200924/vakansiya-1577705123.html
нижегородская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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глеб никитин, нижегородская область, общество

Нижегородские частные театры в условиях COVID поддержат субсидиями

16:35 10.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 рублей
Банкноты номиналом 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя — РИА Новости. Частные театры и концертные залы в Нижегородской области смогут получить региональные субсидии на оплату труда сотрудников и оплату услуг ЖКХ в рамках поддержки в условиях пандемии, сообщил глава региона Глеб Никитин.
Соответствующие изменения губернатор внес в указ "О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
"Помимо уже упомянутых в указе направлений деятельности, на региональные меры поддержки (субсидии на оплату труда сотрудников и оплату услуг ЖКХ) смогут рассчитывать частные театры и концертные залы, а также театральные студии", - пояснил Никитин.
Кроме того, продлен срок выплаты субсидий по оплате труда сотрудникам и оплате ЖКУ для предприятий, чья деятельность связана с услугами в сфере туризма, с размещением людей для временного проживания (гостиниц, санаториев, профилакториев, баз отдыха), а также с народными художественными промыслами.
"Надеюсь, что это поможет предпринимателям и организациям в непростое время. Индустрии развлечений и туризма стали одними из самых пострадавших от распространения коронавируса во всем мире. Еще недавно мы рассчитывали, что сможем принять решения об открытии таких учреждений, но сейчас это не позволяет сделать санитарно-эпидемиологическая обстановка", - сказал Никитин.
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Подать заявку на выплату региональных субсидий можно до 31 января 2021 года.
Помимо региональной субсидии, для нижегородских предпринимателей разработаны и другие меры поддержки. К примеру, в регионе можно получить средства под низкий процент по программе "1764" или в рамках программы микрокредитования, разработанной нижегородским минпромом.
Всего в Нижегородской области с начала пандемии зафиксировано 45 686 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 38 105 человек, 908 пациентов скончались.
 
Нижегородская областьГлеб НикитинНижегородская областьОбщество
 
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