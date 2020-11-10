https://ria.ru/20201110/studenty-1583981370.html

Студенты стройвузов смогут попасть в управленческую команду Минстроя

Студенты стройвузов смогут попасть в управленческую команду Минстроя

Студенты московских вузов получили возможность подать на платформе "Профстажировки 2.0" заявки на участие в спецпроекте "Молодежная смена" и попасть в... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T17:51

2020-11-10T17:51

2020-11-10T17:51

строительство

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

алексей комиссаров

образование - общество

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Студенты московских вузов получили возможность подать на платформе "Профстажировки 2.0" заявки на участие в спецпроекте "Молодежная смена" и попасть в управленческую команду Минстроя России, сообщает пресс-служба АНО "РСВ"."Профстажировки 2.0" – совместный проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" и ОНФ, который реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование". "Подать заявку на кейс "Спецпроект "Молодежная смена" на платформе профстажировки.рф могут будущие строители, архитекторы и юристы. Победители, которых выберут эксперты Минстроя, займут позиции в молодежном составе управленческой команды департамента градостроительной деятельности и архитектуры – от главного специалиста до заместителя министра. Это будет уникальная 45-дневная стажировка в молодежном дубле управленческой команды", – пояснил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров.По словам руководителя проекта "Профстажировки 2.0" Ильи Семина, студенты, которые выберут кейс Минстроя для будущих управленцев, должны прислать краткое эссе, в котором расскажут о своих компетенциях, профессиональных планах и взглядах на развитие строительной отрасли в стране. Следующим этапом станет дистанционное интервью, после которого будет принято решение по каждому кандидату. Заявку можно подать до 30 ноября.Сейчас на платформе профстажировки.рф доступно 32 кейса Минстроя РФ. Авторы лучших решений получат возможность реализовать свои проекты в рамках реальной стажировки. Так, студентам предлагается подготовить предложения по гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС для обеспечения функционирования единого рынка услуг в строительном секторе или предложить идеи применения в России универсальной контрактной базы Международной федерации инженеров-консультантов.

https://realty.ria.ru/20201102/yaroslavl-1582697431.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

строительство, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), алексей комиссаров, образование - общество