https://ria.ru/20201110/studenty-1583928530.html

Московских студентов переводят на дистанционное обучение

Московских студентов переводят на дистанционное обучение

Студенты московских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения с 13 ноября до 15 января 2021 года, их транспортные карты будут временно... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T14:24

2020-11-10T14:24

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Студенты московских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения с 13 ноября до 15 января 2021 года, их транспортные карты будут временно заблокированы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.Школьникам и студентам, переведенным на дистанционку, рекомендуется соблюдать домашний режим, добавил Сергей Собянин."Школьникам и студентам, переведенным на дистанционную форму обучения, рекомендуется соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу", - написал Собянин.Новые ограничения введены из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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