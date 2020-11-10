Московских студентов переводят на дистанционное обучение
14:24 10.11.2020 (обновлено: 22:17 10.11.2020)
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПреподаватель ведет дистанционный семинар из аудитории для студентов Уральского федерального университета
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Студенты московских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения с 13 ноября до 15 января 2021 года, их транспортные карты будут временно заблокированы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
"Студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения. Правительство Москвы рекомендует принять аналогичные решения учредителям федеральных и частных вузов и колледжей. Транспортные карты учащихся, переведенных на дистанционное обучение, будут временно заблокированы", - говорится в сообщении.
Школьникам и студентам, переведенным на дистанционку, рекомендуется соблюдать домашний режим, добавил Сергей Собянин.
"Школьникам и студентам, переведенным на дистанционную форму обучения, рекомендуется соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу", - написал Собянин.
Новые ограничения введены из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице.
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