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Тюменская область
https://ria.ru/20201110/stroyka-1583940848.html
Новая школа строится в поселке под Тюменью по нацпроекту "Образование"
Новая школа строится в поселке под Тюменью по нацпроекту "Образование"
Новая школа появится в в микрорайоне "Молодежный" поселка Ушакова под Тюменью в рамках реализации нацпроекта "Образование", сообщает главное управление... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:07
2020-11-10T15:07
тюменская область
строительство
школа
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ТЮМЕНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Новая школа появится в в микрорайоне "Молодежный" поселка Ушакова под Тюменью в рамках реализации нацпроекта "Образование", сообщает главное управление строительства Тюменской области .В здании общей площадью более 8 тысяч квадратных метров разместятся учебная и общешкольная зоны для младших и старших школьников, кабинеты для учебных занятий, а также для спортивных, творческих и внешкольных мероприятий. Главный вход в школу оборудован пандусом для доступа маломобильных граждан.Контракт на строительство школы был заключен в конце января текущего года. Сейчас в здании продолжаются внутренние отделочные работы и подготовка инженерных сетей. Строительные работы продолжатся до конца 2020 года. Новая школа будет аналогична открывшейся в 2020 году школе в тюменском микрорайоне Казарово, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20201109/shkolniki-1583778368.html
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строительство, школа

Новая школа строится в поселке под Тюменью по нацпроекту "Образование"

15:07 10.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ТЮМЕНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Новая школа появится в в микрорайоне "Молодежный" поселка Ушакова под Тюменью в рамках реализации нацпроекта "Образование", сообщает главное управление строительства Тюменской области .
В здании общей площадью более 8 тысяч квадратных метров разместятся учебная и общешкольная зоны для младших и старших школьников, кабинеты для учебных занятий, а также для спортивных, творческих и внешкольных мероприятий. Главный вход в школу оборудован пандусом для доступа маломобильных граждан.
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Вчера, 16:21Тюменская область
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Контракт на строительство школы был заключен в конце января текущего года. Сейчас в здании продолжаются внутренние отделочные работы и подготовка инженерных сетей. Строительные работы продолжатся до конца 2020 года. Новая школа будет аналогична открывшейся в 2020 году школе в тюменском микрорайоне Казарово, отмечается в сообщении.
 
Тюменская областьСтроительствоШкола
 
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