https://ria.ru/20201110/stroyka-1583940848.html
Новая школа строится в поселке под Тюменью по нацпроекту "Образование"
Новая школа строится в поселке под Тюменью по нацпроекту "Образование"
Новая школа появится в в микрорайоне "Молодежный" поселка Ушакова под Тюменью в рамках реализации нацпроекта "Образование", сообщает главное управление... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:07
2020-11-10T15:07
2020-11-10T15:07
тюменская область
строительство
школа
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ТЮМЕНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Новая школа появится в в микрорайоне "Молодежный" поселка Ушакова под Тюменью в рамках реализации нацпроекта "Образование", сообщает главное управление строительства Тюменской области .В здании общей площадью более 8 тысяч квадратных метров разместятся учебная и общешкольная зоны для младших и старших школьников, кабинеты для учебных занятий, а также для спортивных, творческих и внешкольных мероприятий. Главный вход в школу оборудован пандусом для доступа маломобильных граждан.Контракт на строительство школы был заключен в конце января текущего года. Сейчас в здании продолжаются внутренние отделочные работы и подготовка инженерных сетей. Строительные работы продолжатся до конца 2020 года. Новая школа будет аналогична открывшейся в 2020 году школе в тюменском микрорайоне Казарово, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20201109/shkolniki-1583778368.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
строительство, школа