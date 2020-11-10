СМИ: администрация Трампа велела министерствам не сотрудничать с Байденом
© AP Photo / Eugene HoshikoРепортаж о выборах в США
© AP Photo / Eugene Hoshiko
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа велела учреждениям пока не сотрудничать с командой по передаче власти Джо Байдена, который, по предварительным данным СМИ, выиграл президентские выборы, сообщила газета Washington Post.
Высокопоставленные представители министерств рассказали газете, что готовят информацию для команды Байдена о состоянии дел, но получили распоряжение не давать к ней доступ до тех пор, пока результат не огласит официально Управление общих служб США (GSA).
"Нам сказали: игнорируйте СМИ, подождите, пока это будет официальной информацией от властей", - сказал один из чиновников.
При этом глава GSA, назначенка Трампа Эмили Мерфи, пока не подписывает документы, которые должны выделить штабу Байдена более 6 миллионов долларов на обеспечение передачи власти. Представители Байдена жаловались, что отсутствие этих средств не дает им возможность обеспечить безопасную связь для Байдена, которому звонят с поздравлениями иностранные лидеры. Кроме того, представителям Байдена не предоставили безопасных помещений для работы с секретной документацией.
СМИ объявили о победе Байдена в субботу на основе собственных прогнозов подсчета голосов. Но официальный подсчет еще не завершен в ряде штатов.