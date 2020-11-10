https://ria.ru/20201110/ssha-1583990054.html

СМИ: администрация Трампа велела министерствам не сотрудничать с Байденом

СМИ: администрация Трампа велела министерствам не сотрудничать с Байденом

Администрация президента США Дональда Трампа велела учреждениям пока не сотрудничать с командой по передаче власти Джо Байдена, который, по предварительным... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T18:39

2020-11-10T18:39

2020-11-10T18:39

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа велела учреждениям пока не сотрудничать с командой по передаче власти Джо Байдена, который, по предварительным данным СМИ, выиграл президентские выборы, сообщила газета Washington Post.Высокопоставленные представители министерств рассказали газете, что готовят информацию для команды Байдена о состоянии дел, но получили распоряжение не давать к ней доступ до тех пор, пока результат не огласит официально Управление общих служб США (GSA).При этом глава GSA, назначенка Трампа Эмили Мерфи, пока не подписывает документы, которые должны выделить штабу Байдена более 6 миллионов долларов на обеспечение передачи власти. Представители Байдена жаловались, что отсутствие этих средств не дает им возможность обеспечить безопасную связь для Байдена, которому звонят с поздравлениями иностранные лидеры. Кроме того, представителям Байдена не предоставили безопасных помещений для работы с секретной документацией.СМИ объявили о победе Байдена в субботу на основе собственных прогнозов подсчета голосов. Но официальный подсчет еще не завершен в ряде штатов.

https://ria.ru/20201110/tramp-1583975883.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире