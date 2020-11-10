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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201110/ssha-1583990054.html
СМИ: администрация Трампа велела министерствам не сотрудничать с Байденом
СМИ: администрация Трампа велела министерствам не сотрудничать с Байденом
Администрация президента США Дональда Трампа велела учреждениям пока не сотрудничать с командой по передаче власти Джо Байдена, который, по предварительным... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T18:39
2020-11-10T18:39
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа велела учреждениям пока не сотрудничать с командой по передаче власти Джо Байдена, который, по предварительным данным СМИ, выиграл президентские выборы, сообщила газета Washington Post.Высокопоставленные представители министерств рассказали газете, что готовят информацию для команды Байдена о состоянии дел, но получили распоряжение не давать к ней доступ до тех пор, пока результат не огласит официально Управление общих служб США (GSA).При этом глава GSA, назначенка Трампа Эмили Мерфи, пока не подписывает документы, которые должны выделить штабу Байдена более 6 миллионов долларов на обеспечение передачи власти. Представители Байдена жаловались, что отсутствие этих средств не дает им возможность обеспечить безопасную связь для Байдена, которому звонят с поздравлениями иностранные лидеры. Кроме того, представителям Байдена не предоставили безопасных помещений для работы с секретной документацией.СМИ объявили о победе Байдена в субботу на основе собственных прогнозов подсчета голосов. Но официальный подсчет еще не завершен в ряде штатов.
https://ria.ru/20201110/tramp-1583975883.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

СМИ: администрация Трампа велела министерствам не сотрудничать с Байденом

18:39 10.11.2020
 
© AP Photo / Eugene HoshikoРепортаж о выборах в США
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа велела учреждениям пока не сотрудничать с командой по передаче власти Джо Байдена, который, по предварительным данным СМИ, выиграл президентские выборы, сообщила газета Washington Post.
Высокопоставленные представители министерств рассказали газете, что готовят информацию для команды Байдена о состоянии дел, но получили распоряжение не давать к ней доступ до тех пор, пока результат не огласит официально Управление общих служб США (GSA).

"Нам сказали: игнорируйте СМИ, подождите, пока это будет официальной информацией от властей", - сказал один из чиновников.

При этом глава GSA, назначенка Трампа Эмили Мерфи, пока не подписывает документы, которые должны выделить штабу Байдена более 6 миллионов долларов на обеспечение передачи власти. Представители Байдена жаловались, что отсутствие этих средств не дает им возможность обеспечить безопасную связь для Байдена, которому звонят с поздравлениями иностранные лидеры. Кроме того, представителям Байдена не предоставили безопасных помещений для работы с секретной документацией.
СМИ объявили о победе Байдена в субботу на основе собственных прогнозов подсчета голосов. Но официальный подсчет еще не завершен в ряде штатов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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