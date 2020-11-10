https://ria.ru/20201110/ssha-1583883547.html

Ученые проверят сообщения о пролетевшем над США "огненном шаре"

Ученые проверят сообщения о пролетевшем над США "огненном шаре"

Специалисты Американского метеорного общества (American Meteor Society) проверяют более 280 сообщений, поступивших от жителей нескольких штатов США, о якобы... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T11:19

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Специалисты Американского метеорного общества (American Meteor Society) проверяют более 280 сообщений, поступивших от жителей нескольких штатов США, о якобы замеченном в небе "огненном шаре".Ранее телеканал NBC сообщил, что жителю городка Лейквуд в штате Нью-Джерси на северо-востоке США удалось снять на видео, предположительно, пролетающий по небу метеор.Как сообщили в American Meteor Society, сообщения начали поступать в воскресенье вечером. Как отмечается, "огненный шар" в основном наблюдали жители штатов Коннектикут и Нью-Йорк, но также сообщения поступали из Массачусетса, Делавэра, Мэриленда, Нью-Гэмпшира, Нью-Джерси, Род-Айленда, Вермонта и Западной Виргинии. Помимо этого, о замеченном в небе явлении сообщили жители канадской провинции Квебек.Американское метеорное общество (American Meteor Society) - некоммерческая научная организация была создана в 1911 году при поддержке профессионалов и любителей метеорной астрономии.

https://ria.ru/20201027/meteorit-1581840515.html

https://ria.ru/20200720/1574574215.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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