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Ученые проверят сообщения о пролетевшем над США "огненном шаре"
Ученые проверят сообщения о пролетевшем над США "огненном шаре"
Специалисты Американского метеорного общества (American Meteor Society) проверяют более 280 сообщений, поступивших от жителей нескольких штатов США, о якобы... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T11:19
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Специалисты Американского метеорного общества (American Meteor Society) проверяют более 280 сообщений, поступивших от жителей нескольких штатов США, о якобы замеченном в небе "огненном шаре".Ранее телеканал NBC сообщил, что жителю городка Лейквуд в штате Нью-Джерси на северо-востоке США удалось снять на видео, предположительно, пролетающий по небу метеор.Как сообщили в American Meteor Society, сообщения начали поступать в воскресенье вечером. Как отмечается, "огненный шар" в основном наблюдали жители штатов Коннектикут и Нью-Йорк, но также сообщения поступали из Массачусетса, Делавэра, Мэриленда, Нью-Гэмпшира, Нью-Джерси, Род-Айленда, Вермонта и Западной Виргинии. Помимо этого, о замеченном в небе явлении сообщили жители канадской провинции Квебек.Американское метеорное общество (American Meteor Society) - некоммерческая научная организация была создана в 1911 году при поддержке профессионалов и любителей метеорной астрономии.
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Ученые проверят сообщения о пролетевшем над США "огненном шаре"

11:19 10.11.2020 (обновлено: 11:22 10.11.2020)
 
© @ American Meteor Society/YouTube"Огненный шар" над США, попавший на видео
Огненный шар над США, попавший на видео - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© @ American Meteor Society/YouTube
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Специалисты Американского метеорного общества (American Meteor Society) проверяют более 280 сообщений, поступивших от жителей нескольких штатов США, о якобы замеченном в небе "огненном шаре".
Ранее телеканал NBC сообщил, что жителю городка Лейквуд в штате Нью-Джерси на северо-востоке США удалось снять на видео, предположительно, пролетающий по небу метеор.
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Как сообщили в American Meteor Society, сообщения начали поступать в воскресенье вечером. Как отмечается, "огненный шар" в основном наблюдали жители штатов Коннектикут и Нью-Йорк, но также сообщения поступали из Массачусетса, Делавэра, Мэриленда, Нью-Гэмпшира, Нью-Джерси, Род-Айленда, Вермонта и Западной Виргинии. Помимо этого, о замеченном в небе явлении сообщили жители канадской провинции Квебек.
"Хотя расследование продолжается, предварительная траектория, рассчитанная на основании всех поступивших сообщений, на данный момент показывает, что огненный шар следовал с востока на запад и пропал из зоны видимости где-то над городом Покипси в штате Нью-Йорк", - говорится в релизе организации.
Американское метеорное общество (American Meteor Society) - некоммерческая научная организация была создана в 1911 году при поддержке профессионалов и любителей метеорной астрономии.
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