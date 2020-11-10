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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201110/sredstvo-1583917502.html
Найдено новое потенциальное средство для лечения COVID-19
Найдено новое потенциальное средство для лечения COVID-19
Прием мелатонина (гормона, который регулирует цикл сна и бодрствования) может оказывать позитивный эффект при лечении COVID-19. Об этом сообщает Medical Xpress... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:32
2020-11-10T14:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Прием мелатонина (гормона, который регулирует цикл сна и бодрствования) может оказывать позитивный эффект при лечении COVID-19. Об этом сообщает Medical Xpress со ссылкой на исследование американских ученых.Выводы специалистов основываются на данных пациентов Кливлендской клиники.Выяснилось, что прием гормона на 30 процентов увеличивал шансы на выздоровление после поправки на возраст, расу, вредные привычки и различные сопутствующие заболевания. Примечательно, что среди афроамериканцев этот показатель увеличивался с 30 до 52 процентов с поправкой на те же переменные.Ученые отметили, что для научного подтверждения пользы мелатонина потребуются масштабные исследования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, сша, в мире

Найдено новое потенциальное средство для лечения COVID-19

13:32 10.11.2020 (обновлено: 14:47 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Прием мелатонина (гормона, который регулирует цикл сна и бодрствования) может оказывать позитивный эффект при лечении COVID-19. Об этом сообщает Medical Xpress со ссылкой на исследование американских ученых.
Выводы специалистов основываются на данных пациентов Кливлендской клиники.
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце Крылатское - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 07:28Распространение нового коронавируса
Названы способы выявить бессимптомное течение коронавируса
Выяснилось, что прием гормона на 30 процентов увеличивал шансы на выздоровление после поправки на возраст, расу, вредные привычки и различные сопутствующие заболевания. Примечательно, что среди афроамериканцев этот показатель увеличивался с 30 до 52 процентов с поправкой на те же переменные.

"Очень важно отметить, что эти результаты не предполагают, что люди должны начинать принимать мелатонин без консультации со своим врачом", — подчеркнул один из авторов исследования Фейсенг Ченг.

Ученые отметили, что для научного подтверждения пользы мелатонина потребуются масштабные исследования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
 
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