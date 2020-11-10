Найдено новое потенциальное средство для лечения COVID-19
13:32 10.11.2020 (обновлено: 14:47 10.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Прием мелатонина (гормона, который регулирует цикл сна и бодрствования) может оказывать позитивный эффект при лечении COVID-19. Об этом сообщает Medical Xpress со ссылкой на исследование американских ученых.
Выводы специалистов основываются на данных пациентов Кливлендской клиники.
Выяснилось, что прием гормона на 30 процентов увеличивал шансы на выздоровление после поправки на возраст, расу, вредные привычки и различные сопутствующие заболевания. Примечательно, что среди афроамериканцев этот показатель увеличивался с 30 до 52 процентов с поправкой на те же переменные.
"Очень важно отметить, что эти результаты не предполагают, что люди должны начинать принимать мелатонин без консультации со своим врачом", — подчеркнул один из авторов исследования Фейсенг Ченг.
Ученые отметили, что для научного подтверждения пользы мелатонина потребуются масштабные исследования.
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