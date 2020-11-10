https://ria.ru/20201110/sredstvo-1583917502.html

Найдено новое потенциальное средство для лечения COVID-19

Найдено новое потенциальное средство для лечения COVID-19

Прием мелатонина (гормона, который регулирует цикл сна и бодрствования) может оказывать позитивный эффект при лечении COVID-19. Об этом сообщает Medical Xpress... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:32

2020-11-10T13:32

2020-11-10T14:47

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Прием мелатонина (гормона, который регулирует цикл сна и бодрствования) может оказывать позитивный эффект при лечении COVID-19. Об этом сообщает Medical Xpress со ссылкой на исследование американских ученых.Выводы специалистов основываются на данных пациентов Кливлендской клиники.Выяснилось, что прием гормона на 30 процентов увеличивал шансы на выздоровление после поправки на возраст, расу, вредные привычки и различные сопутствующие заболевания. Примечательно, что среди афроамериканцев этот показатель увеличивался с 30 до 52 процентов с поправкой на те же переменные.Ученые отметили, что для научного подтверждения пользы мелатонина потребуются масштабные исследования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201016/simptomy-1580050989.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире