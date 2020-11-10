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https://ria.ru/20201110/spasateli-1583751025.html
Время водяных "рыжиков", или Зимний спринт московских спасателей
Время водяных "рыжиков", или Зимний спринт московских спасателей
Несмотря на то, что зима еще не наступила, да и осень радует относительным теплом, московские спасатели уже готовятся к сезону. Как и полгода назад, у них... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T10:00
2020-11-10T10:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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Несмотря на то, что зима еще не наступила, да и осень радует относительным теплом, московские спасатели уже готовятся к сезону. Как и полгода назад, у них проходит отработка навыков, изучение ситуаций и обмен опытом. Корреспондент РИА Новости посетил поисково-спасательную станцию на северо-западе Москвы, чтобы посмотреть на тренировку спасателей на воде и их подготовку к работе в зимний период.Техника сбораТренировка и подготовка спасателей к новому сезону проходит раз в полгода. Весной они готовятся к лету, а осенью к зиме. Традиционно для этого выбирается поисково-спасательная станция "Строгино". Она хорошо оборудована и способна принять большое количество людей, так как дополнительную подготовку пройдут все 332 спасателя, находящихся в штате Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС). Ценность такого мероприятия очевидна, указывает начальник поисково-спасательной станции "Строгино", спасатель 1 класса Владимир Ерошин, встречающий нас у причала. "Это не только поддержание боевого духа спасателей, но и обучение новичков, а также отработка тех или иных навыков для "бывалых". Ребята встречаются, делятся опытом и случаями из практики, разбирают ошибки", – поясняет он.Зимой во время учений и работы спасатели используют специальные гидрокостюмы, которые позволяют им находиться в холодной воде до 2-3 часов. У этой экипировки в простонародье есть другое название – "рыжик", что объясняется ее цветом. Важное преимущество этой спецодежды в том, что благодаря ей не происходит контакта тела с водой. К тому же материал костюма сделан таким образом, что держит на воде человека, не давая ему уйти на дно. На этом ассортимент оснащения спасателей не заканчивается. Довольно часто им приходится использовать устройство спасения из ледяной полыньи, он напоминает разворачивающийся под действием сжатого воздуха аварийный надувной трап у самолета. По нему спасатели могут подобраться к попавшему в беду человеку, либо проложить путь для него, если он способен сам забраться и выдвинуться в их сторону. "Для работы на тонком льду такая вещь незаменима", – отмечает Ерошин. Дроны-помощникиПовсеместное увлечение и использование дронов не обошло стороной и МГПСС. В прошлом году в арсенале было два опытных образца, которые прошли испытания, после чего решили увеличить их число до четырех. Попутно обучили сотрудников управлять ими. Как отмечает начальник поисково-спасательной станции "Серебряный бор" Ярослав Черногоров, опыт использования беспилотников признан успешным, так как позволяет в иной ситуации существенно экономить время.Дроны в своих маневрах ограничены только запасом батареи, но, как правило, за время работы аппарат может обследовать до 6 гектаров. "Потом мы просто меняем батареи и продолжаем работу. Вся картинка при этом в режиме онлайн поступает оперативному дежурному МГПСС", – указывает Черногоров.Советы профессионаловКак ни странно, выходить на лед нельзя нигде на московских водоемах, предупреждает Ерошин. Однако многие пренебрегают этой информацией, и именно для таких людей есть несколько советов.Впрочем, указывает он, многие рыбаки уже давно используют специальную одежду, которая будет держать их на воде и позволит избежать контакта тела с водой. Некоторые любители зимней рыбалки используют ледобур, устанавливая его крепко в районе толстого льда, после чего привязывают к нему веревку и отходят на несколько метров, обматывая себя. Тем не менее, спасатели не делают себе поблажек и всегда укладываются в нормативы в ходе учений на случай провала людей под лед. "Контрольное время прибытия в самую дальнюю точку зоны ответственности спасателей составляет не более 5 минут. Для этого у нас есть суда на воздушной подушке, скорость которых на льду достигает 90-95 км/ч. Несмотря на большую площадь Строгинский поймы, мы всегда успеваем. В том числе потому, что каждый из нас умеет управлять этим судами. Если брать в целом, то главный принцип спасателя: не навреди себе. Когда мы подходим на место ЧС, то сначала удаляем то, что мешает нашей работе, а затем приступаем к другим операциям. Потому что если пострадает спасатель, помочь тонущему человеку никто не сможет", – заключает начальник поисково-спасательной станции "Строгино".
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https://realty.ria.ru/20191210/1562201974.html
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москва

Время водяных "рыжиков", или Зимний спринт московских спасателей

10:00 10.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник Московской городской поисково-спасательной службы в ПСС ''Строгино'' акватории Строгинской поймы реки Москвы во время подготовки к работе в зимний период.
Сотрудник Московской городской поисково-спасательной службы в ПСС ''Строгино'' акватории Строгинской поймы реки Москвы во время подготовки к работе в зимний период. - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Несмотря на то, что зима еще не наступила, да и осень радует относительным теплом, московские спасатели уже готовятся к сезону. Как и полгода назад, у них проходит отработка навыков, изучение ситуаций и обмен опытом. Корреспондент РИА Новости посетил поисково-спасательную станцию на северо-западе Москвы, чтобы посмотреть на тренировку спасателей на воде и их подготовку к работе в зимний период.

Техника сбора

Тренировка и подготовка спасателей к новому сезону проходит раз в полгода. Весной они готовятся к лету, а осенью к зиме. Традиционно для этого выбирается поисково-спасательная станция "Строгино". Она хорошо оборудована и способна принять большое количество людей, так как дополнительную подготовку пройдут все 332 спасателя, находящихся в штате Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС).
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Ценность такого мероприятия очевидна, указывает начальник поисково-спасательной станции "Строгино", спасатель 1 класса Владимир Ерошин, встречающий нас у причала. "Это не только поддержание боевого духа спасателей, но и обучение новичков, а также отработка тех или иных навыков для "бывалых". Ребята встречаются, делятся опытом и случаями из практики, разбирают ошибки", – поясняет он.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПодготовка водных спасателей к зиме
Подготовка водных спасателей к зиме - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Подготовка водных спасателей к зиме
Зимой во время учений и работы спасатели используют специальные гидрокостюмы, которые позволяют им находиться в холодной воде до 2-3 часов. У этой экипировки в простонародье есть другое название – "рыжик", что объясняется ее цветом. Важное преимущество этой спецодежды в том, что благодаря ей не происходит контакта тела с водой. К тому же материал костюма сделан таким образом, что держит на воде человека, не давая ему уйти на дно.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПодготовка водных спасателей к зиме
Подготовка водных спасателей к зиме - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Подготовка водных спасателей к зиме
На этом ассортимент оснащения спасателей не заканчивается. Довольно часто им приходится использовать устройство спасения из ледяной полыньи, он напоминает разворачивающийся под действием сжатого воздуха аварийный надувной трап у самолета. По нему спасатели могут подобраться к попавшему в беду человеку, либо проложить путь для него, если он способен сам забраться и выдвинуться в их сторону.
"Для работы на тонком льду такая вещь незаменима", – отмечает Ерошин.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПодготовка водных спасателей к зиме
Подготовка водных спасателей к зиме - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Подготовка водных спасателей к зиме
"Есть и другое средство спасения – комплект телескопический спасательный. Это раздвижная "удочка" длиной 17 метров, на конце которой располагается буй, чтобы она не утонула из-за своего веса. На нее мы можем нацепить спасательный круг или петлю, а там уже утопающий цепляется, и мы его вытаскиваем", – говорит Ерошин.

Дроны-помощники

Повсеместное увлечение и использование дронов не обошло стороной и МГПСС. В прошлом году в арсенале было два опытных образца, которые прошли испытания, после чего решили увеличить их число до четырех. Попутно обучили сотрудников управлять ими.
Как отмечает начальник поисково-спасательной станции "Серебряный бор" Ярослав Черногоров, опыт использования беспилотников признан успешным, так как позволяет в иной ситуации существенно экономить время.
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"Мы для беспилотных аппаратов выделили четыре задачи – обнаружение ЧС, поиск и спасение пострадавших, участие в оценке ущерба, а также мониторинг водного пространства. При определенных условиях с помощью дронов мы можем быстрее найти пострадавшего под водой. Например, если большая зона поиска, у водолазной группы уйдет на это 2-3 часа, а беспилотник за 18-20 минут обследует квадрат и находит человека. Если брать большие аппараты, то они могут нести полезную нагрузку – доставляя к месту происшествия средства спасения на воде. Также имеется возможность установить мегафон, тепловизор или камеру. То есть функционал беспилотников достаточно широкий", – поясняет начальник станции.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПодготовка водных спасателей к зиме
Подготовка водных спасателей к зиме - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Подготовка водных спасателей к зиме
Дроны в своих маневрах ограничены только запасом батареи, но, как правило, за время работы аппарат может обследовать до 6 гектаров. "Потом мы просто меняем батареи и продолжаем работу. Вся картинка при этом в режиме онлайн поступает оперативному дежурному МГПСС", – указывает Черногоров.

Советы профессионалов

Как ни странно, выходить на лед нельзя нигде на московских водоемах, предупреждает Ерошин. Однако многие пренебрегают этой информацией, и именно для таких людей есть несколько советов.
"Чаще всего зимой мы спасаем рыбаков. При этом у нас нет никаких мер воздействия, мы можем лишь их проинформировать о возможной опасности и рассказываем, как спасаться, если ты вдруг провалился. Я многим рекомендую использовать так называемые "спасалки" – две деревянные палочки, на конце у них гвоздик, и связаны они между собой веревкой, как варежки у детей. Пропускаешь их через рукава куртки, и если ты провалился, то можешь использовать их как когти, цепляясь за лед. Подтягиваешь себя на более толстый лед и дальше в сторону берега перекатываешься, чтоб не провалиться повторно", – инструктирует Ерошин.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПодготовка водных спасателей к зиме
Подготовка водных спасателей к зиме - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Подготовка водных спасателей к зиме
Впрочем, указывает он, многие рыбаки уже давно используют специальную одежду, которая будет держать их на воде и позволит избежать контакта тела с водой. Некоторые любители зимней рыбалки используют ледобур, устанавливая его крепко в районе толстого льда, после чего привязывают к нему веревку и отходят на несколько метров, обматывая себя.
"На самом деле, большинство из них довольно неплохо реагируют на нас, потому что мы для них помощники. Они это понимают. Со многими рыбаками-завсегдатаями уже знакомы, они нам машут рукой, показывают, что у них есть "спасалки", – отмечает Ерошин.
© РИА Новости / Валерий МельниковСотрудник Московской городской поисково-спасательной службы в ПСС ''Строгино'' акватории Строгинской поймы реки Москвы во время подготовки к работе в зимний период
Сотрудник Московской городской поисково-спасательной службы в ПСС ''Строгино'' акватории Строгинской поймы реки Москвы во время подготовки к работе в зимний период - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Сотрудник Московской городской поисково-спасательной службы в ПСС ''Строгино'' акватории Строгинской поймы реки Москвы во время подготовки к работе в зимний период
Тем не менее, спасатели не делают себе поблажек и всегда укладываются в нормативы в ходе учений на случай провала людей под лед.
"Контрольное время прибытия в самую дальнюю точку зоны ответственности спасателей составляет не более 5 минут. Для этого у нас есть суда на воздушной подушке, скорость которых на льду достигает 90-95 км/ч. Несмотря на большую площадь Строгинский поймы, мы всегда успеваем. В том числе потому, что каждый из нас умеет управлять этим судами. Если брать в целом, то главный принцип спасателя: не навреди себе. Когда мы подходим на место ЧС, то сначала удаляем то, что мешает нашей работе, а затем приступаем к другим операциям. Потому что если пострадает спасатель, помочь тонущему человеку никто не сможет", – заключает начальник поисково-спасательной станции "Строгино".
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