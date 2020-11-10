https://ria.ru/20201110/spasateli-1583751025.html

Время водяных "рыжиков", или Зимний спринт московских спасателей

Время водяных "рыжиков", или Зимний спринт московских спасателей

Несмотря на то, что зима еще не наступила, да и осень радует относительным теплом, московские спасатели уже готовятся к сезону. Как и полгода назад, у них... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T10:00

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Несмотря на то, что зима еще не наступила, да и осень радует относительным теплом, московские спасатели уже готовятся к сезону. Как и полгода назад, у них проходит отработка навыков, изучение ситуаций и обмен опытом. Корреспондент РИА Новости посетил поисково-спасательную станцию на северо-западе Москвы, чтобы посмотреть на тренировку спасателей на воде и их подготовку к работе в зимний период.Техника сбораТренировка и подготовка спасателей к новому сезону проходит раз в полгода. Весной они готовятся к лету, а осенью к зиме. Традиционно для этого выбирается поисково-спасательная станция "Строгино". Она хорошо оборудована и способна принять большое количество людей, так как дополнительную подготовку пройдут все 332 спасателя, находящихся в штате Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС). Ценность такого мероприятия очевидна, указывает начальник поисково-спасательной станции "Строгино", спасатель 1 класса Владимир Ерошин, встречающий нас у причала. "Это не только поддержание боевого духа спасателей, но и обучение новичков, а также отработка тех или иных навыков для "бывалых". Ребята встречаются, делятся опытом и случаями из практики, разбирают ошибки", – поясняет он.Зимой во время учений и работы спасатели используют специальные гидрокостюмы, которые позволяют им находиться в холодной воде до 2-3 часов. У этой экипировки в простонародье есть другое название – "рыжик", что объясняется ее цветом. Важное преимущество этой спецодежды в том, что благодаря ей не происходит контакта тела с водой. К тому же материал костюма сделан таким образом, что держит на воде человека, не давая ему уйти на дно. На этом ассортимент оснащения спасателей не заканчивается. Довольно часто им приходится использовать устройство спасения из ледяной полыньи, он напоминает разворачивающийся под действием сжатого воздуха аварийный надувной трап у самолета. По нему спасатели могут подобраться к попавшему в беду человеку, либо проложить путь для него, если он способен сам забраться и выдвинуться в их сторону. "Для работы на тонком льду такая вещь незаменима", – отмечает Ерошин. Дроны-помощникиПовсеместное увлечение и использование дронов не обошло стороной и МГПСС. В прошлом году в арсенале было два опытных образца, которые прошли испытания, после чего решили увеличить их число до четырех. Попутно обучили сотрудников управлять ими. Как отмечает начальник поисково-спасательной станции "Серебряный бор" Ярослав Черногоров, опыт использования беспилотников признан успешным, так как позволяет в иной ситуации существенно экономить время.Дроны в своих маневрах ограничены только запасом батареи, но, как правило, за время работы аппарат может обследовать до 6 гектаров. "Потом мы просто меняем батареи и продолжаем работу. Вся картинка при этом в режиме онлайн поступает оперативному дежурному МГПСС", – указывает Черногоров.Советы профессионаловКак ни странно, выходить на лед нельзя нигде на московских водоемах, предупреждает Ерошин. Однако многие пренебрегают этой информацией, и именно для таких людей есть несколько советов.Впрочем, указывает он, многие рыбаки уже давно используют специальную одежду, которая будет держать их на воде и позволит избежать контакта тела с водой. Некоторые любители зимней рыбалки используют ледобур, устанавливая его крепко в районе толстого льда, после чего привязывают к нему веревку и отходят на несколько метров, обматывая себя. Тем не менее, спасатели не делают себе поблажек и всегда укладываются в нормативы в ходе учений на случай провала людей под лед. "Контрольное время прибытия в самую дальнюю точку зоны ответственности спасателей составляет не более 5 минут. Для этого у нас есть суда на воздушной подушке, скорость которых на льду достигает 90-95 км/ч. Несмотря на большую площадь Строгинский поймы, мы всегда успеваем. В том числе потому, что каждый из нас умеет управлять этим судами. Если брать в целом, то главный принцип спасателя: не навреди себе. Когда мы подходим на место ЧС, то сначала удаляем то, что мешает нашей работе, а затем приступаем к другим операциям. Потому что если пострадает спасатель, помочь тонущему человеку никто не сможет", – заключает начальник поисково-спасательной станции "Строгино".

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва