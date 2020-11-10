Время водяных "рыжиков", или Зимний спринт московских спасателей
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник Московской городской поисково-спасательной службы в ПСС ''Строгино'' акватории Строгинской поймы реки Москвы во время подготовки к работе в зимний период.
Несмотря на то, что зима еще не наступила, да и осень радует относительным теплом, московские спасатели уже готовятся к сезону. Как и полгода назад, у них проходит отработка навыков, изучение ситуаций и обмен опытом. Корреспондент РИА Новости посетил поисково-спасательную станцию на северо-западе Москвы, чтобы посмотреть на тренировку спасателей на воде и их подготовку к работе в зимний период.
Техника сбора
Тренировка и подготовка спасателей к новому сезону проходит раз в полгода. Весной они готовятся к лету, а осенью к зиме. Традиционно для этого выбирается поисково-спасательная станция "Строгино". Она хорошо оборудована и способна принять большое количество людей, так как дополнительную подготовку пройдут все 332 спасателя, находящихся в штате Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС).
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Ценность такого мероприятия очевидна, указывает начальник поисково-спасательной станции "Строгино", спасатель 1 класса Владимир Ерошин, встречающий нас у причала. "Это не только поддержание боевого духа спасателей, но и обучение новичков, а также отработка тех или иных навыков для "бывалых". Ребята встречаются, делятся опытом и случаями из практики, разбирают ошибки", – поясняет он.
Подготовка водных спасателей к зиме
Зимой во время учений и работы спасатели используют специальные гидрокостюмы, которые позволяют им находиться в холодной воде до 2-3 часов. У этой экипировки в простонародье есть другое название – "рыжик", что объясняется ее цветом. Важное преимущество этой спецодежды в том, что благодаря ей не происходит контакта тела с водой. К тому же материал костюма сделан таким образом, что держит на воде человека, не давая ему уйти на дно.
Подготовка водных спасателей к зиме
На этом ассортимент оснащения спасателей не заканчивается. Довольно часто им приходится использовать устройство спасения из ледяной полыньи, он напоминает разворачивающийся под действием сжатого воздуха аварийный надувной трап у самолета. По нему спасатели могут подобраться к попавшему в беду человеку, либо проложить путь для него, если он способен сам забраться и выдвинуться в их сторону.
"Для работы на тонком льду такая вещь незаменима", – отмечает Ерошин.
Подготовка водных спасателей к зиме
"Есть и другое средство спасения – комплект телескопический спасательный. Это раздвижная "удочка" длиной 17 метров, на конце которой располагается буй, чтобы она не утонула из-за своего веса. На нее мы можем нацепить спасательный круг или петлю, а там уже утопающий цепляется, и мы его вытаскиваем", – говорит Ерошин.
Дроны-помощники
Повсеместное увлечение и использование дронов не обошло стороной и МГПСС. В прошлом году в арсенале было два опытных образца, которые прошли испытания, после чего решили увеличить их число до четырех. Попутно обучили сотрудников управлять ими.
Как отмечает начальник поисково-спасательной станции "Серебряный бор" Ярослав Черногоров, опыт использования беспилотников признан успешным, так как позволяет в иной ситуации существенно экономить время.
"Мы для беспилотных аппаратов выделили четыре задачи – обнаружение ЧС, поиск и спасение пострадавших, участие в оценке ущерба, а также мониторинг водного пространства. При определенных условиях с помощью дронов мы можем быстрее найти пострадавшего под водой. Например, если большая зона поиска, у водолазной группы уйдет на это 2-3 часа, а беспилотник за 18-20 минут обследует квадрат и находит человека. Если брать большие аппараты, то они могут нести полезную нагрузку – доставляя к месту происшествия средства спасения на воде. Также имеется возможность установить мегафон, тепловизор или камеру. То есть функционал беспилотников достаточно широкий", – поясняет начальник станции.
Подготовка водных спасателей к зиме
Дроны в своих маневрах ограничены только запасом батареи, но, как правило, за время работы аппарат может обследовать до 6 гектаров. "Потом мы просто меняем батареи и продолжаем работу. Вся картинка при этом в режиме онлайн поступает оперативному дежурному МГПСС", – указывает Черногоров.
Советы профессионалов
Как ни странно, выходить на лед нельзя нигде на московских водоемах, предупреждает Ерошин. Однако многие пренебрегают этой информацией, и именно для таких людей есть несколько советов.
"Чаще всего зимой мы спасаем рыбаков. При этом у нас нет никаких мер воздействия, мы можем лишь их проинформировать о возможной опасности и рассказываем, как спасаться, если ты вдруг провалился. Я многим рекомендую использовать так называемые "спасалки" – две деревянные палочки, на конце у них гвоздик, и связаны они между собой веревкой, как варежки у детей. Пропускаешь их через рукава куртки, и если ты провалился, то можешь использовать их как когти, цепляясь за лед. Подтягиваешь себя на более толстый лед и дальше в сторону берега перекатываешься, чтоб не провалиться повторно", – инструктирует Ерошин.
Подготовка водных спасателей к зиме
Впрочем, указывает он, многие рыбаки уже давно используют специальную одежду, которая будет держать их на воде и позволит избежать контакта тела с водой. Некоторые любители зимней рыбалки используют ледобур, устанавливая его крепко в районе толстого льда, после чего привязывают к нему веревку и отходят на несколько метров, обматывая себя.
"На самом деле, большинство из них довольно неплохо реагируют на нас, потому что мы для них помощники. Они это понимают. Со многими рыбаками-завсегдатаями уже знакомы, они нам машут рукой, показывают, что у них есть "спасалки", – отмечает Ерошин.
© РИА Новости / Валерий МельниковСотрудник Московской городской поисково-спасательной службы в ПСС ''Строгино'' акватории Строгинской поймы реки Москвы во время подготовки к работе в зимний период
Сотрудник Московской городской поисково-спасательной службы в ПСС ''Строгино'' акватории Строгинской поймы реки Москвы во время подготовки к работе в зимний период
Тем не менее, спасатели не делают себе поблажек и всегда укладываются в нормативы в ходе учений на случай провала людей под лед.
"Контрольное время прибытия в самую дальнюю точку зоны ответственности спасателей составляет не более 5 минут. Для этого у нас есть суда на воздушной подушке, скорость которых на льду достигает 90-95 км/ч. Несмотря на большую площадь Строгинский поймы, мы всегда успеваем. В том числе потому, что каждый из нас умеет управлять этим судами. Если брать в целом, то главный принцип спасателя: не навреди себе. Когда мы подходим на место ЧС, то сначала удаляем то, что мешает нашей работе, а затем приступаем к другим операциям. Потому что если пострадает спасатель, помочь тонущему человеку никто не сможет", – заключает начальник поисково-спасательной станции "Строгино".