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https://ria.ru/20201110/sosulki-1583931491.html
Петр Бирюков рассказал о методах борьбы с наледью и сосульками в Москве
Петр Бирюков рассказал о методах борьбы с наледью и сосульками в Москве
Специальный режим влажности и температуры на чердаках домов в Москве помогает избежать образования сосулек, в последние годы в городе используют именно этот... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T14:38
2020-11-10T14:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Специальный режим влажности и температуры на чердаках домов в Москве помогает избежать образования сосулек, в последние годы в городе используют именно этот способ, рассказал во вторник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Надо с сосульками не бороться, а больше предупреждать, чтобы они не образовывались. Так вот одна из систем, она уже давно отработана, и мы последние 4 года очень активно этим занимаемся - создаем нормальный тепло-влажностный режим на чердачных помещениях двускатных крыш. В чем он заключается - температура наружного воздуха должна быть ниже того, что на чердаке, на 4 градуса, не больше. Тогда не будет испарений, не будет подогрева крыши, не будет таяния снега", - сказал Бирюков в эфире радиостанции "КП".По его словам, проведено утепление чердаков, создание вентиляции, что сокращает образование наледи, отработаны правила очистки крыш."В течение трех дней все двускатные крыши должны быть очищены от снега. Если не будет снега, тогда не будет образовываться наледь и сосульки. Какие-то электрические магистрали недостаточно эффективны, они себя не показали - где-то они греют, где-то, наоборот, ком льда образуется. Поэтому профилактические мероприятия, нормальный режим эксплуатации чердачных помещений и крыш позволяет делать так, чтобы не было образований наледи и сосулек", — добавил заммэра.
https://ria.ru/20201110/moskva-1583919873.html
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жкх, петр бирюков, москва

Петр Бирюков рассказал о методах борьбы с наледью и сосульками в Москве

14:38 10.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОчистка крыш от снега и наледи
Очистка крыш от снега и наледи - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Специальный режим влажности и температуры на чердаках домов в Москве помогает избежать образования сосулек, в последние годы в городе используют именно этот способ, рассказал во вторник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Надо с сосульками не бороться, а больше предупреждать, чтобы они не образовывались. Так вот одна из систем, она уже давно отработана, и мы последние 4 года очень активно этим занимаемся - создаем нормальный тепло-влажностный режим на чердачных помещениях двускатных крыш. В чем он заключается - температура наружного воздуха должна быть ниже того, что на чердаке, на 4 градуса, не больше. Тогда не будет испарений, не будет подогрева крыши, не будет таяния снега", - сказал Бирюков в эфире радиостанции "КП".
По его словам, проведено утепление чердаков, создание вентиляции, что сокращает образование наледи, отработаны правила очистки крыш.
"В течение трех дней все двускатные крыши должны быть очищены от снега. Если не будет снега, тогда не будет образовываться наледь и сосульки. Какие-то электрические магистрали недостаточно эффективны, они себя не показали - где-то они греют, где-то, наоборот, ком льда образуется. Поэтому профилактические мероприятия, нормальный режим эксплуатации чердачных помещений и крыш позволяет делать так, чтобы не было образований наледи и сосулек", — добавил заммэра.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
13:41
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