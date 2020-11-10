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Кинолог назвал породы собак, которые боятся холода
Кинолог назвал породы собак, которые боятся холода
Мелкие собаки декоративных пород, голые и короткошерстные, а также собаки с тонкой кожей в первую очередь страдают от холода и нуждаются в специальном уходе,... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T03:23
2020-11-10T03:24
россия
российская кинологическая федерация (ркф)
общество
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Мелкие собаки декоративных пород, голые и короткошерстные, а также собаки с тонкой кожей в первую очередь страдают от холода и нуждаются в специальном уходе, чтобы не простудиться, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Некоторые породы могут замерзнуть даже в прохладной квартире, не говоря уже о прогулках под проливным дождем или во время заморозков, отметил эксперт.Он посоветовал хозяевам собак заранее изучить страну происхождения питомца и предназначение породы, чтобы выяснить, как собака будет переносить холода. У пород, которые были выведены в регионах с суровым климатом и использовались для охоты, пастьбы или охраны в любых погодных условиях, куда больше шансов приспособиться к российским морозам, чем у пород, история которых началась в Южной Америке или теплых странах Средиземноморья, пояснил кинолог.Среди наиболее подверженных холоду декоративных пород Голубев назвал, например, чихуахуа, русского тоя, китайскую хохлатую, йоркширского терьера. "Из-за небольшой мышечной массы, маленького размера и слабого либо вовсе отсутствующего подшерстка собаки этих пород начинают мерзнуть еще до наступления настоящих морозов. Во время прогулок в осенне-зимний период им понадобится теплая одежда", - рассказал Голубев.По его словам, плохо переносят холод также короткошерстные борзые пород азавак, грейхаунд, левретка, слюги, уиппет. Их отличает особо тонкая кожа, помогающая выдерживать длительные беговые нагрузки при высоких температурах, однако зимой таких собак нужно утеплять. "Они обожают греться на солнце и не откажутся от свитера или комбинезона не только на морозе, но и в слабо отапливаемой квартире", - пояснил кинолог.В группу риска также входят коротколапые собаки, например, пекинес, такса, скайтерьер, бассет-хаунд, которые требуют от владельца внимания во время длительных прогулок по холодным лужам осенью и по снегу зимой. "Даже таксы при всем своем азарте и подвижности переохлаждаются довольно быстро, поэтому в гардеробе любой коротколапой собаки должны быть и непромокаемые комбинезоны, и теплые зимние костюмы", - рассказал Голубев.Эксперт отметил, что взрослые здоровые животные с нормальной активностью мерзнут реже, чем щенки и пожилые собаки той же породы. Особенно уязвимы к холоду питомцы, страдающие артритом, имеющие недостаточный вес или слабо развитую мускулатуру.Для того, чтобы животное не переохлаждалось, он рекомендовал приобрести специальную одежду, следить за состоянием собаки во время прогулок, а также обеспечивать ее сбалансированным питанием.
https://ria.ru/20201031/sobaki-1582401174.html
https://ria.ru/20201019/sobaki-1580410423.html
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россия, российская кинологическая федерация (ркф), общество

Кинолог назвал породы собак, которые боятся холода

03:23 10.11.2020 (обновлено: 03:24 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖитель Симферополя несет собачку под верхней одеждой
Житель Симферополя несет собачку под верхней одеждой - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Мелкие собаки декоративных пород, голые и короткошерстные, а также собаки с тонкой кожей в первую очередь страдают от холода и нуждаются в специальном уходе, чтобы не простудиться, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
"Переносимость холода зависит от нескольких факторов. Первый – это размер собаки: маленькие мерзнут быстрее. Второй – это привычные условия жизни питомца. Если, например, собака живет в доме или в квартире, она линяет чаще, избавляясь от ненужного подшерстка. Важным влияющим фактором является наличие шерсти и ее структура: голые и короткошерстные собаки мерзнут, конечно, быстрее", - рассказал Голубев.
Некоторые породы могут замерзнуть даже в прохладной квартире, не говоря уже о прогулках под проливным дождем или во время заморозков, отметил эксперт.
Он посоветовал хозяевам собак заранее изучить страну происхождения питомца и предназначение породы, чтобы выяснить, как собака будет переносить холода. У пород, которые были выведены в регионах с суровым климатом и использовались для охоты, пастьбы или охраны в любых погодных условиях, куда больше шансов приспособиться к российским морозам, чем у пород, история которых началась в Южной Америке или теплых странах Средиземноморья, пояснил кинолог.
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Среди наиболее подверженных холоду декоративных пород Голубев назвал, например, чихуахуа, русского тоя, китайскую хохлатую, йоркширского терьера. "Из-за небольшой мышечной массы, маленького размера и слабого либо вовсе отсутствующего подшерстка собаки этих пород начинают мерзнуть еще до наступления настоящих морозов. Во время прогулок в осенне-зимний период им понадобится теплая одежда", - рассказал Голубев.
По его словам, плохо переносят холод также короткошерстные борзые пород азавак, грейхаунд, левретка, слюги, уиппет. Их отличает особо тонкая кожа, помогающая выдерживать длительные беговые нагрузки при высоких температурах, однако зимой таких собак нужно утеплять. "Они обожают греться на солнце и не откажутся от свитера или комбинезона не только на морозе, но и в слабо отапливаемой квартире", - пояснил кинолог.
В группу риска также входят коротколапые собаки, например, пекинес, такса, скайтерьер, бассет-хаунд, которые требуют от владельца внимания во время длительных прогулок по холодным лужам осенью и по снегу зимой. "Даже таксы при всем своем азарте и подвижности переохлаждаются довольно быстро, поэтому в гардеробе любой коротколапой собаки должны быть и непромокаемые комбинезоны, и теплые зимние костюмы", - рассказал Голубев.
Эксперт отметил, что взрослые здоровые животные с нормальной активностью мерзнут реже, чем щенки и пожилые собаки той же породы. Особенно уязвимы к холоду питомцы, страдающие артритом, имеющие недостаточный вес или слабо развитую мускулатуру.
Для того, чтобы животное не переохлаждалось, он рекомендовал приобрести специальную одежду, следить за состоянием собаки во время прогулок, а также обеспечивать ее сбалансированным питанием.
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