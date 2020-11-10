https://ria.ru/20201110/smartfon-1583967933.html
Стал известен самый популярный в мире смартфон
Стал известен самый популярный в мире смартфон
Самым продаваемым в мире смартфоном по итогам третьего квартала 2020 года стал iPhone 11. Данные подготовили аналитики компании Canalys. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T16:55
2020-11-10T16:55
2020-11-10T16:55
риа наука
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Самым продаваемым в мире смартфоном по итогам третьего квартала 2020 года стал iPhone 11. Данные подготовили аналитики компании Canalys.Apple удалось занять первое и второе место в рейтинге популярных смартфонов — iPhone 11 (16 миллионов штук) и iPhone SE 2020 (10 миллионов). Третье место получил Samsung Galaxy A21s, которого продали чуть меньше 10 миллионов штук. Оставшиеся семь мест поделили между собой гаджеты от Samsung и Xiaomi.А вот первым по общим продажам в мире стал Samsung, который смог отгрузить за третий квартал более 80 миллионов трубок. Второе место оказалось у Huawei с 51,7 миллионами смартфонов, а на третье вырвалась Xiaomi, обойдя Apple.Во всем мире в третьем квартале 2020 года продано 348 миллионов смартфонов, что на 1 процент меньше, чем за тот же период в 2019 года.
https://ria.ru/20201106/iphone-1583210094.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
samsung, apple iphone, huawei technologies, apple, технологии