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РИА Наука
https://ria.ru/20201110/smartfon-1583967933.html
Стал известен самый популярный в мире смартфон
Стал известен самый популярный в мире смартфон
Самым продаваемым в мире смартфоном по итогам третьего квартала 2020 года стал iPhone 11. Данные подготовили аналитики компании Canalys. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T16:55
2020-11-10T16:55
риа наука
samsung
apple iphone
huawei technologies
apple
технологии
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Самым продаваемым в мире смартфоном по итогам третьего квартала 2020 года стал iPhone 11. Данные подготовили аналитики компании Canalys.Apple удалось занять первое и второе место в рейтинге популярных смартфонов — iPhone 11 (16 миллионов штук) и iPhone SE 2020 (10 миллионов). Третье место получил Samsung Galaxy A21s, которого продали чуть меньше 10 миллионов штук. Оставшиеся семь мест поделили между собой гаджеты от Samsung и Xiaomi.А вот первым по общим продажам в мире стал Samsung, который смог отгрузить за третий квартал более 80 миллионов трубок. Второе место оказалось у Huawei с 51,7 миллионами смартфонов, а на третье вырвалась Xiaomi, обойдя Apple.Во всем мире в третьем квартале 2020 года продано 348 миллионов смартфонов, что на 1 процент меньше, чем за тот же период в 2019 года.
https://ria.ru/20201106/iphone-1583210094.html
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samsung, apple iphone, huawei technologies, apple, технологии

Стал известен самый популярный в мире смартфон

16:55 10.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПокупательница в магазине современной техники
Покупательница в магазине современной техники - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Самым продаваемым в мире смартфоном по итогам третьего квартала 2020 года стал iPhone 11. Данные подготовили аналитики компании Canalys.
Apple удалось занять первое и второе место в рейтинге популярных смартфонов — iPhone 11 (16 миллионов штук) и iPhone SE 2020 (10 миллионов). Третье место получил Samsung Galaxy A21s, которого продали чуть меньше 10 миллионов штук. Оставшиеся семь мест поделили между собой гаджеты от Samsung и Xiaomi.
iPhone 12 3 - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 08:00РИА Наука
Обзор iPhone 12 Pro: что на самом деле представляет собой флагман Apple?
А вот первым по общим продажам в мире стал Samsung, который смог отгрузить за третий квартал более 80 миллионов трубок. Второе место оказалось у Huawei с 51,7 миллионами смартфонов, а на третье вырвалась Xiaomi, обойдя Apple.
Во всем мире в третьем квартале 2020 года продано 348 миллионов смартфонов, что на 1 процент меньше, чем за тот же период в 2019 года.
 
РИА НаукаSamsungApple iPhoneHuawei TechnologiesAppleТехнологии
 
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